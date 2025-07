A falta de una jornada para que finalice el Torneo Apertura, Universitario de Deportes tiene la primera opción para llevarse este certamen y meterse en los play-offs de las semifinales por el título de la Liga 1 2025. Con su victoria sobre Deportivo Garcilaso en Cusco, los dirigidos por Jorge Fossati dependen de sí mismos y no quieren desaprovechar esta inmejorable oportunidad.

Para proclamarse ganador del Torneo Apertura, los cálculos matemáticos nos indican que hay tres escenarios válidos para la ‘U’. El primero de ellos es vencer a Los Chankas en el Estadio Monumental, con lo cual los cremas llegarían a los 41 puntos y serían inalcanzables para Alianza Lima, incluso si este último se impone ante UTC y registra 39 unidades en la tabla de posiciones.

Por otra parte, si los merengues empatan ante los andahuaylinos y los íntimos ganan en Cajabamba, ambos equipos quedarían igualados en 39 puntos. Sin embargo, los de Ate tienen una mejor diferencia de goles y eso sería determinante en caso se dé este escenario: por ahora tienen +26, en comparación de los +12 de Alianza Lima.

¿Y si Los Chankas consiguen la épica y ganan en el Monumental? Universitario se quedaría en 38 puntos y solo dependería de que Alianza Lima no le gane a UTC. Y es que si los cremas tropiezan en la última fecha y los victorianos vencen al ‘Gavilán del Norte’, el trofeo del Torneo Apertura se iría para Matute.

En estos momentos Universitario es líder solitario del Torneo Apertura con 38 puntos, producto de 12 triunfos, dos empates y tres derrotas, además de 38 goles a favor y 12 en contra. Alianza Lima, por su parte, marcha segundo con 36 unidades, cosechados gracias a 11 victorias, tres empates y tres caídas, con 23 tantos a favor y 11 en contra.

En Universitario mantienen los pies sobre la tierra y no se confían, por más que la calculadora esté a su favor. Jorge Fossati fue el primero en manifestarse al respecto, afirmando que nada está definido y afrontarán el encuentro ante Los Chankas como una final, esperando darle una alegría a la hinchada que llenará el Monumental.

“Me parecería un error garrafal, de tontos, pensar que esto ya se ganó. Cuando habíamos sacado cinco puntos al segundo y seis al tercero, y si no ganábamos hoy, no sé quién era líder. Puedo asegurar que daremos el 101 % de nosotros”, sostuvo el uruguayo en su última conferencia de prensa, luego del triunfo sobre Garcilaso.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 17 12 2 3 38 12 26 38 2 Alianza Lima 17 11 3 3 23 11 12 36 3 Cusco FC 17 9 4 4 31 20 11 31 4 Alianza Atlético 17 10 1 6 27 18 9 31 5 Melgar 17 8 6 3 27 18 8 30 6 Sport Huancayo 17 9 3 5 23 18 5 30 7 Sporting Cristal 17 9 2 6 29 23 6 29 8 Deportivo Garcilaso 18 8 3 7 28 18 9 27 9 Cienciano 17 5 8 4 29 24 5 23 10 Atlético Grau 17 5 7 5 22 22 0 22 11 Los Chankas 17 5 7 5 24 25 -1 22 12 ADT 17 5 6 6 23 30 -7 21 13 Sport Boys 17 5 5 7 26 27 -1 20 14 UTC 17 5 3 9 17 34 -17 18 15 Binacional 17 4 5 8 19 32 -13 17 16 Juan Pablo II 17 4 4 9 19 28 -9 16 17 Ayacucho FC 17 3 3 11 13 27 -14 12 18 Comerciantes Unidos 17 2 5 10 17 30 -13 11 19 Alianza Universidad 17 2 5 10 16 32 -16 11

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, por la jornada 19 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 12 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

