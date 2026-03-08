El último sábado, en el triunfo por 3-1 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético, el resultado y todo lo vinculado a lo futbolístico quedó al margen. Y es que en medio de los festejos del tercer gol de los rimenses, anotado por Ian Wisdom, Cristiano da Silva se quejó de un presunto insulto racista por parte de Franco Coronel, delantero del conjunto sullanense. Esto hizo que el árbitro Daniel Ureta activase el protocolo que se sigue en este tipo de situaciones, abriéndose una investigación para precisar más detalles de lo sucedido.

Según detalló Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, Franco Coronel le habría dicho ‘macaco’ a Cristiano da Silva, lo que provocó su furibunda reacción y el respaldo del resto de sus compañeros. Esto, además, provocó que la discusión continuara tras el pitazo final.

“En un momento del partido, el número 7 (Franco Coronel) agrede verbalmente a Cristiano y le dice ‘macaco’ (mono). No entiendo cómo un extranjero, a quien el país le brinda la oportunidad de trabajar, puede venir a hacer esto”, precisó el directivo rimense.

Tras esto, el Ministerio de Cultura sacó un comunicado en horas de la noche del último sábado, condenando el supuesto agravio en contra del futbolista brasileño por parte de su colega argentino. En esa misma línea, el órgano del Gobierno peruano instó a que se realice una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido.

“El Ministerio de Cultura expresa su más enérgico rechazo al presunto acto de discriminación étnico-racial ocurrido durante el encuentro deportivo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, en el que el jugador Rafael da Silva habría recibido una agresión verbal de connotación racista por parte de Franco Coronel”, se lee en el pronunciamiento.

El MINCUL explicó que este hecho “vulnera la dignidad de la persona y contraviene el principio de igualdad y no discriminación que el Estado peruano debe garantizar”. Y es, según señalan, “equiparar a alguien con un animal es una práctica racista que, históricamente, se ha usado pага deshumanizar y degradar a las personas afrodescendientes”.

Además, precisaron el dato que en el Perú, “cerca de un millón de ciudadanas y ciudadanos se autoidentifican con orgullo como parte del pueblo afroperuano, cuya historia, identidad y aportes son Fundamentales para nuestra diversidad cultural”.

Como se sabe, la Liga de Fútbol Profesional Peruana comunicó que se realizarán las investigaciones correspondientes y que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) intervendrá para determinar si hubo o no un acto racista. De confirmarse esto, se espera una fuerte sanción para Franco Coronel de Alianza Atlético.

“El Ministerio de Cultura hará seguimiento a las investigaciones y a las sanciones que adopten la Federación Peruana de Fútbol, la Liga 1, la Comisión Nacional de Árbitros y los clubes Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, a fin de asegurar que los hechos sean sancionados con la debida diligencia”, señaló el MINCUL sobre el seguimiento que le hará a este caso.

