Las caras largas de los jugadores, las miradas perdidas y claros signos de tristeza. Así se podemos describir al plantel de Atlético Grau tras su último triunfo por 1-0 sobre FC Cajamarca, pues más allá de los tres puntos, afloró el lado humano de los futbolistas que, por lo vivido desde el 2023, era como si estuvieran perdiendo a un padre: Ángel Comizzo, quien venía dirigiendo al equipo desde mediados del 2023, dejó de estar al mando luego del encuentro frente a los cajamarquinos, cerrando así una de las etapas más largas de un entrenador de la Liga 1 en el último tiempo.

La decisión ya estaba tomada desde la semana pasada, en parte porque los directivos de Atlético Grau decidieron cortar el proceso por malos resultados, luego de un empate y cuatro derrotas en las cinco primeras jornadas. Precisamente por eso el 1-0 sobre FC Cajamarca fue muy significativo para Ángel Comizzo, pues fue un claro mensaje de entrega y respaldo por parte de sus dirigidos, quienes no tardaron en ir a abrazarlo para despedirse de quien los acompañó durante casi tres años.

La emoción no solo fue de los futbolistas, sino también del propio Comizzo. En la conferencia de prensa pospartido, el argentino habló de su estadía en el ‘Patrimonio de Piura’, el cariño hacia la institución que empezó a cultivar desde su primer partido y todo lo que significa para él marcharse en plena temporada, con los objetivos trazados para este año inconclusos. El mensaje fue claro: siente que pudo haber dado algo más.

“Yo llegué acá un domingo 5 de agosto de 2023; dirigimos 92 partidos y estuve 943 días en el cargo, lo cual es mucho en este fútbol peruano que es sangriento con los entrenadores y donde pocos terminan sus proyectos. A veces el árbol tapa el bosque (...) Hermosa ciudad, donde he vivido momentos felices y donde me siento muy cómodo. Estoy muy agradecido con mi directiva, más allá de que me toque partir”, apuntó.

Con los ojos húmedos de la emoción, el también reportero de River Plate no pudo contener el llanto tras evocar su deseo de continuar en Atlético Grau. “Me toca irme de este club y de esta ciudad cuando no quería, en un momento especial de mi vida, porque costó mucho volver. Tuve muchos problemas que sortear a fin de año, con temas de salud de mi familia; sin embargo, este sueño solo duró dos meses”, agregó.

Pese a que Arturo Ríos, presidente del conjunto piurano, y el resto de los miembros de su familia, decidieron su salida, les agradeció el respeto por su trabajo en estos últimos años. “Por eso digo que el árbol vuelve a tapar el bosque. Agradezco a la familia Ríos (directiva de Grau) porque son un ejemplo de dirigencia; me han tratado con el mismo respeto y cariño desde el primer día, pero el resultado en el fútbol es cruel e indica que hoy tengo que partir”, añadió.

Al hablar de por qué su equipo no pudo rendir como lo venía haciendo en el cierre del 2025, Comizzo explicó que el no haber hecho un correcta pretemporada les jugó en contra, pues además del poco tiempo de trabajo para que los nuevos puedan adaptarse a la idea de juego, no disputaron amistosos donde pudieran ponerse a prueba. Eso sí, no buscó justificaciones a su salida y le deseó lo mejor a sus exjugadores.

“Este año fue muy difícil desde lo económico, por eso no pudimos hacer la pretemporada que yo deseaba; solamente tuvimos 18 días de entrenamiento. Iniciamos la Liga sin jugar amistosos, y eso es algo mortal para un equipo de fútbol (...) Tengo una gran confianza en este grupo de jugadores y no tengo dudas de que van a dejar al club en lo más alto”, argumentó.

Finalmente, Ángel Comizzo envió un mensaje de despedida a todos los que están detrás y apoyan a Atlético Grau, esperando que esta despedida no signifique un adiós rotundo, sino un hasta pronto. Solo el fútbol y la vida determinarán si ambos caminos vuelven a jugarse más adelante. “Esperemos que no sea un hasta siempre, sino un hasta pronto. Estoy triste, pero así es el fútbol”, aseveró.

Según informaron en L1 MAX, la directiva de Atlético Grau ya tiene todo arreglado con un entrenador con pasado en la Liga 1 para que tome la posta de Comizzo; se trata de Gerardo Ameli, quien hasta la temporada pasada dirigió a Alianza Atlético y tuvo un breve paso por la Selección Peruana de la SAFAP, estando al mando del amistoso donde se impuso por 2-0 ante Bolivia.

¿Cuándo volverá a jugar Atlético Grau?

Luego de este triunfo por 1-0 sobre FC Cajamarca, Atlético Grau volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 15 de marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

