Después de una larga trayectoria en el fútbol, que incluye dos participaciones en Copas del Mundo con la Selección Peruana, el exarquero Ramón Quiroga (74 años) tiene una vida tranquila en compañía de sus familiares. En una reciente entrevista en el programa Oscar Torres En La Red, el exguardameta no pudo evitar referirse al final de su camino, un tema que lo ve cerca a esta altura de su vida. “Yo le digo a Dios que me lleve”, fue la cruda confesión que hizo en la conversación.

En el recuerdo están todos los momentos que vivió como jugador de Rosario Central, Sporting Cristal, Independiente, Universitario y la Blanquirroja. En el fútbol peruano salió campeón nacional en cuatro ocasiones (tres como rimense y uno como crema). Hoy, como adulto mayor, pasa tiempo en casa, al lado de su familia y su mascota. Sin embargo, no puede dejar de pensar en el futuro.

“¿Por qué? Porque he visto un programa en la televisión, que se llama ‘Cantando por un sueño’, y a los viejitos les ponen saco largo, yo no quiero eso. Yo tengo 20 o más ternos, pero me parece que los hijos le ponen lo que quieren a los viejitos. Yo veo eso. Por eso le pido a Dios que me lleve”, fue la reflexión que hizo Quiroga.

El entrevistador le dijo que es una confesión “fuerte”; sin embargo, Ramón citó a un excompañero suyo en sus inicios en el fútbol nacional. “Tenemos que ser fuertes. Yo tenía un central que se llamaba Fernando Mellán y me decía, ‘Loco, hueco venimos y hueco nos vamos’. Es la verdad”, agregó al respecto.

Por otro lado, el exarquero también recordó a su querido amigo Daniel Peredo, relator peruano que falleció en 2018. El ‘Loco’ todavía se muestra afectado cuando se refiere al periodista. “Lo extraño mucho al Cabezón Peredo, siempre lo voy a extrañar”, comentó con la voz entrecortada. “Me quedo con la anécdota de la chalina. Yo me ponía esta chalina y medias rojas en los partidos de la selección, era una cábala”, añadió.

A pesar de la extensa diferencia de edad, Quiroga y Peredo sostenían una buena relación en la vida profesional y personal. “Con Peredo fuimos a comer varias veces con mi ‘vieja’ y siempre lo tenía hasta la madrugada al Cabezón. Él sufría bastante cuando la selección no ganaba. El día más triste de mi vida fue cuando se murió. Me chocó. Era un ‘pata’ servicial, muy amigo. A él le salía todo de su mente, no pensaba nada”, sentenció.

Ramón Quiroga y una larga historia con el Perú

Nació en Argentina, pero vive en el Perú, la tierra que le dio muchas cosas. Entre los logros más destacados: defendió la camiseta de la Selección Peruana en tres Eliminatorias y en dos Mundiales (Argentina 1978 y España 1982). Recordemos que su primera aventura en el fútbol peruano fue en Sporting Cristal, institución a la que llegó en 1972 procedente de Rosario Central.

Estuvo cuatro temporada en La Florida y ganó su primer título nacional el mismo año que arribó al Perú. Luego de un breve paso por Independiente, regresó a Sporting Cristal en 1977 y después de meses, tras haber obtenido su documento de naturalización, fue opción para la Blanquirroja. Inició su camino en la Bicolor y llegó a disputar 40 partidos, 9 de ellos en las dos Copas del Mundo.





