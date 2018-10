Raúl Fernández , arquero de Universitario de Deportes , aseguró que está en un buen nivel y atraviesa un gran momento, pero los resultados no se le dan al equipo, que hoy está en zona de descenso en la tabla de posiciones acumulada.

"Es un momento duro y tenso, no lo voy a negar, pero sé que no vamos a llegar a las instancias en las que la mayoría nos quisiera ver. Yo creo que no. Yo estoy acostumbrado a pelear campeonatos, y más aún con la 'U'. Es el equipo más grande del país", comentó en entrevista con FOX Sports Radio Perú.

► ¡Nuestra historia es de primera! Revive el banderazo en apoyo a Universitario de Deportes [FOTOS/VIDEO]

Agregó: "En Universitario de Deportes entregamos todo, no sabría decir cuál es el extra que se tiene que entregar. Estamos dejando todo. Reconozco que he levantado mi nivel y que estoy en buen momento, pero los resultados no me han acompañado. Pasa lo mismo con el técnico. Trabaja bien, pero los resultados mandan".

Raúl Fernández aseguró, por otro lado, que nunca se imaginó en esta situación, pero que se aprenden muchas cosas. "Cuando todo va bien, todo es color de rosa, pero en los momentos duros te dan cuenta de muchas cosas, de quiénes están contigo y de los verdaderos hinchas".

Sobre el último incidente en Campo Mar U, cuando los barritas entraron a ajustar al equipo, agregó: "Yo no vi nada porque no había llegado. Entiendo al hincha que está preocupado al igual que nosotros, pero no comparto la violencia".