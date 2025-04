Con su partida de Universitario de Deportes, Fabián Bustos reveló algunos detalles sobre la comunicación que tuvo con los dirigentes ‘cremas’ de cara a algunas decisiones que debían tomar en las contrataciones. Específicamente, habló sobre lo que pudo ser el regreso de Raúl Ruidíaz, quien se enteró de lo dicho por el estratega argentino pero no dio una respuesta tan positiva como se esperaba.

No tardó mucho tiempo en que Fabián Bustos tenga comunicación con diversos medios de prensa tras dejar a Universitario en medio de la temporada 2025. Si bien en todo momento se mostró agradecido con los bonitos recuerdos que cosechó, también dio a conocer detalles inéditos sobre ciertos temas.

Uno de ellos, fue sobre el show mediático que se armó alrededor del posible retorno de Raúl Ruidíaz a tienda ‘merengue’, afirmando que fue parte activa del proceso y que abogó a favor de la ‘pulga’. “El tema de Ruidíaz polarizó muchísimo y afectó mucho a todos“, inició diciendo.

Fabián Bustos explicó las razones de su salida (Foto: Jax Latin Media)

“Yo hablé tres veces con él y lamentablemente, por cosas de él y no de Universitario, no se logró traerlo. Se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas, nosotros estábamos convencidos de que se sume.“, agregó el actual entrenador de Olimpia.

Ante esta situación, el propio delantero también tomó la palabra para hablar al respecto, pero con una respuesta contundente en donde hizo notar su incomodidad por la constante relación que le crean con la ‘U’ a pesar de ya haber firmado por Atlético Grau.

“Estoy cansado de ese tema, lo dejé ahí, varias veces he comentado lo que sucedió. Es simple, creo que a Bustos le agradezco como hincha lo que hizo, pero es complicado que pueda estar de mi lado, lo único que hago es desearle lo mejor, cerré ese tema y estoy enfocado en lo mío”, manifestó a la prensa.

Por otra parte, el exatacante del Seattle Sounders se mostró contento con sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Ángel Comizzo y cuenta los días para debutar en el Torneo Apertura de la Liga 1. “Estoy sorprendido de la manera como entrena Ángel Comizzo, estoy al 110%, he entrenado de una manera increíble”, agregó.

Raúl Ruidíaz resaltó lo contento que se siente en el equipo piurano. (Foto: Atlético Grau)

¿Cuándo debutará Raúl Ruidiaz?

Raúl Ruidíaz, quien fue anunciado días atrás como nuevo jugador de Atlético Grau, viene entrenando a la par de sus compañeros y mantiene un buen estado físico. No pudo estar en el duelo ante Cienciano por la Liga 1, ni en el choque continental ante Gremio, pero ahora ya está habilitado para competir oficialmente.

Su debut, sin embargo, deberá esperar hasta la jornada 9 del Torneo Apertura. Cabe mencionar también que el ‘Patrimonio’ no podrá contar con la ‘Pulga’ para los encuentros de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El día de mañana 17 de abril, jugarán frente a AUDH y con número 99 en la espalda podría ya debutar.

Raúl Riudíaz eligió el número 99 para debutr con equipo piurano (Foto:@AtleticoGrau)

