El partido de Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (victoria 1-0 de los cremas en el Monumental), dejó una polémica que no cayó para nada bien a los piuranos: el árbitro Edwin Ordoñez (con intervención del VAR) anuló un gol de Oslimg Mora, por una mano previa de Ray Sandoval. Precisamente, fue este último quien se manifestó a través de redes sociales, dejando claro que, a su parecer, la decisión fue injusta. Asimismo, el futbolista publicó una imagen donde el balón no toca exactamente el brazo.

“Dicen que fue mano, la p***. Solo así, solo así. Abusivos”, publicó Sandoval en una historia de Instagram que, de inmediato rebotó en redes sociales. Sandoval tuvo la oportunidad de disputar todo el partido, generando problemas para la defensa de Universitario de Deportes. Sin embargo, a pesar que tener mayoría de jugadores, Grau no pudo ser efectivo y cayó en los últimos minutos ante los cremas.

Otro de los que manifestó su molestia fue Rafael Guarderas. El centrocampista también usó la misma red para expresar su reclamo: “Mano???”. De esta manera, el equipo de Piura no pudo sumar en su visita a Lima y solo acumula un punto, tras su empate ante Unión Comercio.

Ray Sandoval publicó este mensaje tras el Grau vs. Universitario. (Foto: Instagram)









El reclamo de Rafael Guarderas. (Foto: Instagram)

¿Qué dijo Ángel Comizzo sobre el arbitraje?

Ángel Comizzo, director técnico de Atlético Grau, alzó la voz de protesta, señalando de manera directa al árbitro del partido, Edwin Ordoñez. como el principal responsable de la derrota. El estratega recordó un duelo anterior, donde también cobró una acción similar en el torneo.

“Es muy difícil jugar con este tipo de arbitrajes. Ordéñez no es la primera vez que me cag*. Si ustedes se acuerdan cuando yo dirigía a Municipal, un gol en offside de tres metros y dirigía a Ordóñez”, indicó en conferencia de prensa tras el fin del partido en el estadio Monumental.

Siguiendo con el sabor amargo de la derrota, Comizzo detalló: “A veces no hay justicia, y pasa eso en el fútbol. El fútbol tiene este tipo de jugadores que en una jugada aislada pasa eso”.





