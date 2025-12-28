Tras quedarse sin título nacional en la temporada 2025 y finalizar como Perú 4 en la Copa Libertadores, Alianza Lima encara el 2026 con la urgencia de reestructurar su plantel y recuperar protagonismo en el fútbol peruano. La derrota frente a Sporting Cristal en los playoffs precipitó una serie de decisiones fuertes dentro del club, que incluyen la salida del comando técnico anterior y la remodelación de varias líneas del equipo. En La Victoria existe la convicción de que, de cara a un año especial por los 125 años de la institución, es indispensable armar un plantel competitivo y con variantes para afrontar tanto la Liga 1 como el camino desde fases previas en la Libertadores.

La dirigencia íntima ya inició la implementación de medidas para reforzar la plantilla. En ese sentido, se confirmó la llegada de Pablo Guede como director técnico, quien asumirá el reto de liderar la campaña aliancista en un año simbólico para el club. Además, el equipo viene integrando nuevas piezas en zonas clave: nombres como Jairo Vélez, Luis Ramos o Alejandro Duarte aparecen entre los primeros movimientos que buscan darle solidez al mediocampo, ataque y arco, respectivamente.

De igual manera, en los próximos días deberá resolverse la situación de algunos futbolistas que terminaron contrato o estuvieron a préstamo. El club evaluará quiénes continuarán en el proyecto y quiénes darán paso a una renovación necesaria para incrementar la competitividad del plantel. Asimismo, jugadores como Hernán Barcos, Pablo Ceppelini o Ricardo Lagos ya no seguirán en la institución, lo que abre espacios para incorporar perfiles más acordes a la idea del nuevo comando técnico.

Tal como ha explicado la dirigencia en distintos momentos, el plantel todavía podría experimentar movimientos adicionales, no solo en cuanto a fichajes, sino también en salidas y renovaciones estratégicas. Elementos que no lograron adaptarse al plan deportivo podrían dejar el club, mientras otros referentes analizan la posibilidad de continuar. La prioridad es construir un equipo más dinámico y equilibrado para afrontar un calendario exigente.

La evaluación continúa en todas las líneas y cada decisión se toma en función del objetivo principal: volver a disputar el título nacional y mejorar la performance internacional. La idea es evitar los errores del pasado reciente y lograr que Alianza Lima cuente con una plantilla profunda, competitiva y con alternativas reales en cada posición. Las próximas semanas serán determinantes para terminar de definir los últimos movimientos del mercado.

Altas, bajas y rumores en Alianza Lima

ALTAS BAJAS RENOVACIONES RUMORES Pablo Guede (DT) Néstor Gorosito (DT) Renzo Garcés Federico Girotti Luis Ramos Hernán Barcos Eryc Castillo Luis Advíncula Jairo Vélez Ángelo Campos Nicolás Díaz Alejandro Duarte Ricardo Lagos Javier Méndez D’Alessandro Montenegro Guillermo Enrique Cristian Carbajal Pablo Ceppelini

¿Cuándo se abre el libro de pases?

El mercado de pases para la temporada 2026 se abrirá oficialmente del 5 de enero al 15 de marzo, periodo en el que los clubes podrán inscribir jugadores para el Torneo Apertura. En el caso del Clausura, la ventana se desarrollará del 1 de julio al 11 de agosto. Es importante considerar que, si un futbolista disputa una fecha oficial con un club durante el Apertura, no podrá jugar por otra institución hasta el inicio del Clausura.

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

Por ahora, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta del inicio de la Liga 1 2026. Sin embargo, se sabe que el torneo arrancará en el primer trimestre del año. Como sucede cada temporada, el fixture mantendrá el orden de enfrentamientos del campeonato previo, con la variación de que los equipos que fueron locales en el Apertura 2025 jugarían como visitantes en la nueva edición, y viceversa.

Tras eliminar a Boca Juniors y Gremio, Alianza Lima fue elegido el equipo que Mejor campaña extranjera hizo.

