La Noche Crema 2026 significará la presentación oficial del plantel de Universitario para afrontar una nueva temporada. Como cada año, tendrá el estadio Monumental como escenario, buscando dar el puntapié inicial al proyecto del tricampeonato. El evento está programado para el sábado 24 de enero; sin embargo, en los últimos días se pudo conocer que su realización está en duda porque en la misma fecha será la Noche Blanquiazul (presentación de Alianza Lima). Desde el Ministerio del Interior, se anunció que habrá una reunión en los próximos días, pero en tienda crema dejaron clara su postura.

Adrián Gilabert, abogado de Universitario, contó que el club no cederá ante un posible cambio de fecha. Entre los argumentos, reveló la cantidad de entradas que ya están vendidas para este partido ante la Universidad de Chile, enfatizando que ello debería ser una prioridad para la decisión de las autoridades del país.

“Debería priorizarse la venta de entradas, no es lo mismo perjudicar a más de 55 mil personas, que creo que a 10 mil, que es lo que han vendido. Me preocupa el productor de ese partido de fútbol, ese productor nos organizó el partido con Inter Miami, propuso una actividad supuestamente para ver a Messi en el hotel y le falló a la gente, le engañó, nos dejó mucho que desear el productor. Fue lamentable por la ilusión que generó en los niños, en la gente”, contó en diálogo con Radio Ovación.

Sobre el diálogo con las autoridades del Ministerio del Interior, Gilabert reveló que siempre han quedado en buenos términos en cada situación: “De nuestro lado siempre está la mejor referencia de la Policía, hacia la institución policial y sus miembros y tenemos claro que siempre han actuado de la mejor manera cuando se producen este tipo de situaciones”.

Además, agregó: “La PNP es de las más capacitadas para atender este tipo de eventos, entonces no encontraría ningún problema para que puedan atender dos partidos amistosos el mismo día, en la misma ciudad. Es una cuestión que no le debería mover la aguja a nadie porque la Policía está en capacidad”.

Adrián Gilabert. (Foto: Universitario)

¿Cuándo presentó los documentos Universitario?

En los últimos días, se pudo conocer también la fecha en que cada equipo presentó los documentos para recibir la autorización de llevar a cabo sus noches de presentación. Gilabert mencionó que Universitario lo hizo de manera anticipada, producto de la organización que requieren.

“Nosotros lo presentamos el 31 de octubre. Hemos presentado nuestros documentos con la debida anticipación y de manera completa, plan de seguridad, contratos, contratos de ambulancia, seguridad, póliza, todo al día para todo lo que implica la presentación de un evento deportivo. No habría ninguna razón par que nuestra solicitud deba ser modificada”, consideró.

Por último, puntualizó: “Lo que estamos avizorando es que ha habido un anticipo de opinión por parte de alguna autoridad política, entonces para qué convocar si ya tomaste una decisión, no es muy coherente. Lo más seguro es que el club asista, nuestro espíritu siempre va a ser colaborar”.

