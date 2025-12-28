Inter Miami no quiere bajar el ritmo tras conquistar la MLS y, mientras prepara su pretemporada por Sudamérica, incluyendo el esperado duelo ante Alianza Lima, un nombre argentino empezó a ganar fuerza en las últimas horas. Se trata de un volante con experiencia europea y presencia en la Selección Argentina, cuya situación contractual abrió una ventana inesperada para que el club de Lionel Messi intente sumarlo al proyecto 2026. El movimiento ha generado ruido tanto en Estados Unidos como en España, donde su actual equipo evalúa una salida anticipada que podría acelerarse antes de que inicie el calendario amistoso del conjunto rosado.

En España aseguran que las conversaciones están avanzadas y que el mediocampista busca un club donde pueda recuperar continuidad. Inter Miami, recientemente campeón de la MLS, ve en él una pieza ideal para reforzar una zona que quedó debilitada tras el retiro de Sergio Busquets, lo que empujó a la directiva a moverse rápido para cerrar un reemplazo de jerarquía internacional.

El Real Betis, club dueño de su ficha, estaría dispuesto a negociar su salida siempre que llegue una oferta que supere el monto invertido a mediados del 2024. De acuerdo a versiones recogidas por la prensa española, los términos económicos ya están sobre la mesa y el sondeo inicial fue recibido de manera positiva. El entorno del jugador también estaría de acuerdo con un cambio de aire pensando en el Mundial 2026.

Incluso, periodistas especializados en el mercado europeo explicaron que la situación del argentino pasó a un punto decisivo en las últimas semanas. Uno de ellos afirmó que “el Betis lo dejará salir porque ya no es prioridad para el técnico, y cuando eso pasa, la puerta se abre”. Agregó que el ambiente con los hinchas tampoco juega a su favor y que ambas partes verían con buenos ojos una transferencia.

Giovani Lo Celso anotó uno de los goles con que Argentina aplastó por 3-0 a El Salvador en partido amistoso por fecha FIFA. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

Entre las razones que lo acercan a la MLS aparece también su vínculo con varios jugadores del plantel rosa. Al compartir selección con Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami considera que su adaptación sería inmediata. La posibilidad de volver a coincidir con ellos en un año previo al Mundial agrega un elemento que pesaría más que un eventual regreso a Rosario Central.

La operación, según distintas fuentes internacionales, tiene como objetivo cerrar un contrato por dos temporadas con opción a una tercera. Se sabe que el volante ya analiza logística, tiempos y condiciones para su posible mudanza a Estados Unidos, mientras su representante continúa afinando detalles para que todas las partes queden conformes con el traspaso.

¿Jugará ante Alianza Lima?

En caso de concretarse el fichaje, el mediocampista podría estar disponible para la gira sudamericana del Inter Miami, que incluye partidos en Lima, Medellín y Guayaquil. Su presencia añadiría un atractivo importante al duelo frente a Alianza Lima en Matute, programado para el 24 de enero, encuentro que ya generó expectativa desde que fue anunciado oficialmente por el club íntimo.

El conjunto estadounidense ya ha confirmado que la visita a Lima será la primera parada de su pretemporada, una tradición que repetirán por segundo año consecutivo. Los íntimos, por su parte, mantienen la programación establecida para la Noche Blanquiazul 2026, donde esperan contar con estadio lleno para recibir a Messi y compañía, a la espera de saber si esa noche también debutará una nueva figura internacional.

La Noche Blanquiazul 2026 será entre Alianza Lima vs. Inter Miami. (Foto: Instagram)

