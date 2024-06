A pesar de quedar eliminado de la Copa Libertadores y perder la posibilidad de siquiera acceder a los play-offs de la Copa Sudamericana, en Universitario de Deportes hay mucha expectativa porque, al haber ganado el Torneo Apertura, solo necesitan llevarse el Clausura para proclamarse campeones nacionales en el año de su centenario. En ese sentido, en esta nota conocerás cómo se están moviendo en este mercado de pases, qué jugadores ficharon, qué elementos fueron prestados y cuáles son los rumores que rondan por Ate.

La única contratación que hasta el momento anunciaron los cremas fue la de Gustavo Dulanto. Después de entrenar por varios meses en Campo Mar, el zaguero de 29 años convenció al comando técnico de Fabián Bustos y se ganó la confianza para formar parte del plantel. En ese sentido, su misión será darle mayor solidez a la zaga crema, la cual sufrió algunos estragos en los últimos compromisos del Apertura.

En cuanto a las salidas hacia otros clubes, Universitario prestó a dos futbolistas: José Bolívar se marchó prestado a la Universidad César Vallejo, mientras que Piero Guzmán a Cusco FC. Ambos elementos no iban a contar con minutos en lo que quedaba del año, por lo que decidieron buscar nuevos rumbos para no perder continuidad. Ojo, todavía tienen contrato vigente con el combinado merengue.

Por ahora no hay más fichajes a la vista cerca de la ‘U’. A pesar de que tuvieron un pequeño acercamiento con Luis Iberico, esto no llegó a mayores y las negociaciones ni siquiera se formalizaron. Eso sí, el actual delantero del Riga FC de Letonia no le cerró las puertas a la Liga 1 y comentó hace poco que no tendría problemas en volver. Eso sí, esto solo se daría si le presentan un proyecto interesante.

En cuanto a lo deportivo, Universitario de Deportes tiene programado una serie de amistosos para llegar en forma al Torneo Clausura. El primero de ellos lo disputó el último miércoles 26 de junio en Chile, en un 0-0 con Colo Colo que tuvo que ser suspendido en el segundo tiempo por lamentables hechos de violencia. Algunos fanáticos del ‘Cacique’ atacaron a hinchas cremas dentro del Estadio Monumental David Arellano.

Luego de su visita a los colocolinos, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Cienciano por la Copa Zapping. Dicho compromiso está pactado para el domingo 30 de junio desde las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Posteriormente, el sábado 7 de julio en el Estadio Mansiche, los de Fabián Bustos se verán las caras con la Universidad César Vallejo desde las 8:30 p.m.

Mercado de pases de Universitario para el Torneo Clausura 2024:

ALTAS BAJAS RENOVACIONES RUMORES Gustavo Dulanto José Bolívar Luis Iberico Piero Guzmán

¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará el viernes 12 de julio. La Liga de Fútbol Profesional anunció la fecha en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR