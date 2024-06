El amistoso entre Universitario de Deportes y Colo Colo pintaba para ser un evento atractivo para ambos clubes, pues les iba a servir muchísimo desde lo futbolístico. Sin embargo, una vez más la pelota se vio manchada cuando el compromiso tuvo que ser suspendido en la etapa complementaria, a raíz de unos lamentables hechos de violencia suscitados en una de las tribunas del Estadio Monumental David Arellano. En ese sentido, este jueves el cuadro chileno sacó un comunicado revelando todo lo acontecido y lamentó la pérdida de una vida a los alrededores de su recinto deportivo.

El ‘Cacique’ comenzó su mensaje explicando que el fallecimiento de uno de sus hinchas se dio a los alrededores de su recinto. “En el contexto del encuentro entre Colo Colo y Universitario de Deportes de Perú, el Club Social y Deportivo Colo Colo condena el asesinato de uno de sus hinchas en los alrededores de nuestra casa deportiva. Acompañamos en el dolor a su familia y amigos”, manifestaron.

En esa misma línea, Colo Colo instó a las autoridades pertinentes a que investiguen lo sucedido a profundidad, con el objetivo de dar con los responsables para que les caiga todo el peso de la ley. “Urge que la Fiscalía lleve a cabo la investigación en el más breve plazo, para que se persiga y castigue a los culpables de este alevoso crimen que enluta a toda la familia colocolina”, agregaron.

En el siguiente párrafo del comunicado, la institución mapochina condenó los ataques que sufrieron los hinchas de Universitario en la tribuna visitante, producto de algunas bombardas que fueron lanzadas con alevosía. “Del mismo modo, y como código de conducta invariable de nuestra institución, rechazamos y condenamos los hechos de violencia ocurridos dentro de nuestro estadio, donde se utilizaron bombas de estruendo lanzadas en contra de la barra visitante, donde habían niños y niñas”, acotaron.

Finalmente, Colo Colo hizo hincapié en que trabajarán para que una situación así no se vuelva a repetir, pues pone en riesgo la integridad del público que solo va al estadio a ver un evento deportivo. “Debemos erradicar el odio y la violencia de los estadios. Es una responsabilidad del Estado, pero sobre todo de la sociedad en su conjunto. El Club Social y Deportivo Colo Colo, colaborará con toda su fuerza en esta tarea”, sentenciaron.

Los chilenos no fueron los únicos que se pronunciaron al respecto, pues Universitario de Deportes emitió un contundente comunicado en sus medios oficiales en donde denunciaron que varias familias cremas estuvieron en riesgo desde que comenzaron los ataques provenientes de la hinchada local. Las arremetidas fueron con bombardas, lo que provocó que no haya garantías para la finalización del encuentro que de amistoso no tuvo nada.

“Lamentamos y rechazamos profundamente los hechos violentos provocados por la hinchada del equipo local. Como es de conocimiento público, el encuentro fue suspendido por falta de garantías dentro del recinto deportivo, luego que la tribuna destinada a nuestra hinchada y donde se encontraban familias, fuera atacada cobardemente con bombardas”, señaló el club de Ate.

La ‘U’ exigió que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y den con los implicados en estos ataques, pues este tipo de incidentes no deberían volver a suscitarse en ningún escenario deportivo. “Demandamos a las autoridades chilenas las investigaciones que determinen a los responsables de los actos de violencia. Instamos a la industria del fútbol a seguir trabajando por crear espacios seguros en beneficio de las familias”.

Colo Colo se manifestó por lo sucedido en el Estadio Monumental David Arellano. (Imagen: Colo Colo)

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este empate sin goles con Colo Colo y el duelo suspendido por los hechos de violencia en las tribunas, Universitario de Deportes volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Cienciano por la Copa Zapping. Dicho compromiso está pactado para el domingo 30 de junio desde las 4:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva por Zapping Sports, disponible en la parrilla de canales del servicio de streaming de Zapping.





