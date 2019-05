Esta es la razón por la que Reimond Manco jugó en la reserva de Real Garcilaso 

La fecha pasada, Real Garcilaso se enfrentó ante César Vallejo por la fecha 11 del Torneo Apertura; sin embargo, el técnico de los cusqueños, Juan Reynoso , decidió no convocar a Reimond Manco para el duelo y lo envió a jugar con la reserva.

Al ser consultado por su decisión de no tomar en cuenta a Manco, Reynoso aseguró que el jugador no se encuentra en optimas condiciones físicas. "Si haces un análisis de cuántos minutos ha jugado Manco en total... ¿hace cuánto no juega 70 minutos?", comentó.

En lo que va de la temporada, el volante ha disputado 7 partidos, acumulando solo 327 minutos. Cabe destacar que el ningún enfrentamiento se mantuvo los 90 minutos dentro de la cancha.

"El jugador necesita competir y si no puede competir en la Primera División porque da cierta ventaja en lo físico o en el ritmo, ¿por qué no ponerlo a jugar en reservas?", aseguró.

El próximo rival de Real Garcilaso es Cantolao. El choque está programado para el lunes 6 de mayo a las 3:30 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

