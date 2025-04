Christian Cueva vuelve a tener notoriedad luego de anotar un doblete en el triunfo de Cienciano (2-1) sobre Sport Huancayo, por el Torneo Apertura. Y si bien los elogios no tardaron en llegar, también hubo un pedido de aquellos que quieren volver a verlo en la Selección Peruana. Al respecto, Reimond Manco, exfutbolista nacional, aseguró que el nivel de ‘Aladino’ no está para volver a competir a una alta intensidad como en las Eliminatorias 2026.

En el programa de YouTube, ‘Juego Cruzado’, Manco se refirió al presente de Cueva, quien pese a estar con evidente sobrepeso viene destacando en Cienciano. "A mí en los dos últimos años del fútbol profesional, me tocó jugar a un ritmo al 50% o 60%, y cuando eres bueno o dotado técnicamente, te alcanza para el fútbol local“, expresó el panelista en un primer momento.

Sin embargo, para ‘Rei’ el problema surge cuando llega el momento de enfrentarse a rivales con mayor rigor físico y más jóvenes que él, ya sea en el torneo local o internacional. “Cuando te tocaba un volante de marca que entrena tres veces al día y le mete proteínas, te pasa factura, los chicos te pasan por encima”, añadió el exfutbolista.

Reimond Manco cuestionó posible regreso de Christian Cueva a la Selección Peruana (Foto: Captura)

Asimismo, Manco aseguró que la altura del Cusco también juega a favor de ‘Aladino’, quien está totalmente aclimatado a ese lugar. “Le alcanza para hacer este tipo de cosas, que no es todos los partidos”, dijo. No obstante, afirmó que no está para volver a la Selección Peruana: “Pero para un nivel de selección como se está viendo en las Eliminatorias, personalmente creo que no le alcanza”, indicó.

Por su parte, Michael Succar, otro de los panelistas del podcast deportivo, también rechazó el pedido de aquellos que quieren ver a Cueva otra vez en la Bicolor. “¡Basta ya de mensajes de ese tipo! Lo llevaron a la Copa América sin ningún sentido. ¿Cuál fue el mensaje para los demás? ‘No te preocupes que no tienes equipo, que no estés en tu mejor nivel’. ¿El mérito lo tiró a la basura? Exactamente”, comentó.

Finalmente, no cree que Óscar Ibáñez vaya a repetir lo que hizo Jorge Fossati en su momento con ‘Aladino’. “No veo a Ibáñez haciendo eso, sino que tiene ciertos parámetros de lo que es el mérito, y tiene que ver con sostener un nivel, una conducta y un rigor físico“, dijo.

Cienciano ganó 2-1 a Sport Huancayo con dos goles de Cueva.

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de vencer 2-1 a Sport Huancayo, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 2 de mayo desde la 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR