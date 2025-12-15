El destacado futbolista de Alianza Lima, Renzo Garcés, renovó su vínculo con la institución de La victoria hasta el 2028 y se mostró muy motivado de cara a los nuevos retos deportivos que afrontará, pues quedaron con la deuda de ser campeones nacionales y buscarán, nuevamente, acceder a la fase de grupo de la Copa Libertadores.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube oficial del club, el también seleccionado nacional destacó la importancia de tener un plantel sólido, experimentado y unido para superar los obstáculos que se presenten.

“Estoy con muchas ganas de ya afrontar el 2026, sé que nos esperan desafíos duros, pero ya hemos demostrado que podemos salir adelante en unión, en compañerismo con todo el grupo que se ha formado. Nos vamos a preparar de la mejor manera y sé que el otro año ya nos toca poder campeonar”, declaro en Alianza Lima TV.

“Dios conoce mis sueños y anhelo, pero nosotros confiamos más en sus planes. Estoy seguro que el estar acá es parte del propósito que él tiene en mi vida, así que estoy muy feliz de continuar en este club tan maravilloso”, declaró el futbolista de 29 años a Alianza Lima TV.

En esa línea, se refirió también a lo que han significado estas dos temporadas en uno de los clubes más grandes y populares del país, donde tuvo oportunidad de competir en Copa Libertadores y Sudamericana.

“Ya me adapté, es un club con mucha presión, muy pasional. Con mi familia estamos agradecidos y esperamos retribuirle cada día dentro del campo. Hay partidos buenos y malos , pero siempre voy a entregar lo mejor. Mi mayor motivación es siempre hacer las cosas para Dios, eso me ayuda a esforzarme cada día”, finalizó Garcés.

Alianza Lima disputará la primera fase de la Copa Libertadores, tras quedar en la cuarta posición de la Liga 1 y, tal cual sucedió a inicio de temporada, deberá superar dos rondas de ida y vuelta para ganar una plaza en la serie de grupos.

Con la salida del argentino Néstor Gorosito, la dirigencia de Alianza Lima apuesta por Pablo Guede para que sea el director técnico en 2026, tras su paso por el Puebla de México.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor

