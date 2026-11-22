Sport Huancayo vivió una tarde inolvidable este domingo 22 de noviembre. El equipo huancaíno goleó 4-1 a Universitario de Deportes y se quedó con el Torneo Clausura, en una jornada que tuvo como uno de sus protagonistas al entrenador uruguayo Richard Pellejero. En medio de los festejos, sus dirigidos lo bañaron con agua, mientras él los abrazaba y gritaba de emoción por el objetivo conseguido.

El técnico uruguayo no pudo ocultar su satisfacción por este resultado ante Universitario de Deportes, especialmente por todo lo que significó el camino hasta alcanzar este logro. También tuvo palabras para quienes no confiaron en su trabajo y para las personas que lo acompañaron a la distancia.

“Para la gente que no confió en mí, que sé que es mucha, la resiliencia es importante. Nunca nadie me regaló nada en el fútbol. Me he tenido que sacrificar, estudiar y aprender. Todo esto me hace crecer”, expresó a las cámaras de L1 Max

El entrenador Pellejero también reconoció que vivió el encuentro con una sensación especial, debido a que no pudo estar en el campo durante el partido más importante de la temporada. Sin embargo, aseguró que confiaba plenamente en sus futbolistas por lo que le habían demostrado.

“Hoy tenía una impotencia por estar afuera del partido más importante que podía tener el club. Se lo dije a los muchachos, pero confiaba plenamente porque me lo habían demostrado”, señaló.

En otro momento, recordó a sus familiares y amigos, quienes siguieron desde la distancia una campaña que no estuvo exenta de dificultades. “Me quiero acordar de mis amigos, de mis hijos que seguramente están pendientes del televisor y de mi pareja. Hoy, por suerte, a la distancia les pudimos dar una alegría a esta ciudad”, manifestó.

Una revancha y una nueva oportunidad

El título también representa una revancha para el entrenador uruguayo, quien tuvo que dejar la institución el año pasado y regresó posteriormente para asumir el desafío de conducir al equipo en una situación complicada.

“Yo siempre digo que cuando uno hace las cosas bien, en algún momento las puertas se vuelven a abrir. Nos tuvimos que ir el año pasado y volvimos en una situación bastante complicada. Conocíamos el club y la idea era recuperar ese sentido de pertenencia”, explicó.

Finalmente, el técnico Richard Pellejero destacó el mérito de sus futbolistas y dejó en claro que el reconocimiento principal debe ser para ellos. “Estos muchachos quedaron en la historia del club. Nosotros, como comando técnico, no vamos a sumar esa foto, pero es todo mérito de ellos”, sentenció.

Sobre su continuidad, evitó adelantar una decisión. Por ahora, su atención está puesta en la semifinal que Sport Huancayo tiene por delante. “Voy a seguir porque tengo la semifinal, sin lugar a dudas. Después se verá. Mientras tanto, quiero disfrutar con este grupo de muchachos”, concluyó.

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