La discusión generada alrededor de Carlos Galván y Williams Riveros no solo encendió a los hinchas de Universitario, sino que también abrió la puerta para que figuras históricas del fútbol peruano den su punto de vista. En medio de ese debate, Roberto ‘Chorri’ Palacios decidió opinar sin rodeos, analizando las capacidades de ambos defensores y poniendo sobre la mesa un concepto que, según él, se pasa por alto cada vez que se comparan trayectorias. Sus palabras llegaron justo en un momento donde cada declaración suma un nuevo capítulo a una polémica que no ha dejado indiferente a nadie en el entorno crema.

El origen de esta discusión surgió luego de la aparición de Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo en el programa ‘Enfocados’, donde sorprendieron con comentarios directos hacia el histórico zaguero argentino. Los jugadores de la ‘U’ respondieron a las afirmaciones del ‘Negro’ Galván, quien días antes había señalado que fue superior al defensor paraguayo, desatando así una ola de reacciones en redes sociales.

Durante esa entrevista, Riveros no dudó en referirse al exfutbolista crema señalando que, para él, no existía punto de comparación. “Él es histórico por un título, yo tengo tres”, dijo el paraguayo, encendiendo aún más la discusión. Corzo también intervino y mencionó que, en su opinión, John Galliquio había sido más determinante que Galván en aquella campaña del 2009, lo que aumentó la tensión dentro de la conversación que ya venía escalando.

La respuesta del propio Carlos Galván no tardó en llegar y lo hizo con el estilo frontal que lo caracteriza. En el programa ‘A Presión’, dejó una frase picante dirigida a los tres defensores de Universitario: “Uno me puede atar los cordones, el otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles”. Aunque aclaró que no tenía problemas personales con ninguno, el mensaje caló fuerte en la hinchada y abrió paso a más opiniones.

En ese contexto apareció la voz del ‘Chorri’ Palacios, quien decidió no esquivar la polémica y lanzó una reflexión mucho más amplia sobre cómo se evalúa a un futbolista. Para él, el análisis no debe centrarse únicamente en los títulos, sino en la capacidad real de cada jugador dentro del campo. “Aquí la gente se equivoca. Hay mucha gente que ha conseguido títulos hasta en la banca… ¿Va a ser mejor que uno? No, es la capacidad, la calidad y la forma de jugar”, sostuvo el exvolante con firmeza.

Palacios también se refirió directamente a Riveros, a quien aseguró respetar como profesional, pero dejó clara su postura cuando se le preguntó con quién se quedaría. “A Riveros lo respeto, es buen jugador. Pero si me quieres comparar, yo me quedo con Galván, por la capacidad, por la forma que él manejaba el equipo, por el temperamento… muy poco él erraba”, explicó, marcando una diferencia que considera clave en la evaluación de un defensor central.

El exjugador de la Selección también fue enfático al señalar que, en su opinión, se está priorizando mal los criterios al momento de debatir quién fue mejor en su posición. Según él, no se trata de haber ido a un Mundial, ganar más títulos o registrar más temporadas, sino de lo que cada futbolista era capaz de ofrecer dentro del campo. “Estamos hablando de capacidad. La capacidad como jugador, como futbolista en toda la cancha”, añadió durante su análisis.

Williams Riveros saca a relucir sus tres títulos ganados con Universitario al ser comparado con el ‘Negro’ Galván | Composición EC: @riveroswilliams / @elnegrogalvan73

Asimismo, criticó la forma en la que algunos periodistas y aficionados evalúan las carreras de los futbolistas, afirmando que se está cayendo en comparaciones superficiales basadas únicamente en logros colectivos. “He visto a varios periodistas comparando porque llegó al Mundial… date cuenta de la pésima capacidad que tienen para poder saber quién fue mejor o no”, expresó, mostrando evidente molestia por la dirección que tomó la discusión.

Las palabras del ‘Chorri’ rápidamente se viralizaron, no solo porque tomaba partido dentro de la polémica, sino porque añadía un enfoque más profundo sobre lo que significa realmente ser influyente en un equipo. Su postura reavivó el debate en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa el legado que dejó Galván en aquel plantel campeón del 2009, así como el rendimiento actual de Riveros y los defensores cremas que siguen defendiendo al cuadro merengue.

