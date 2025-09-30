La lucha por no descender en la Liga 1 2025 empieza a ser cada vez más intensa, y Alianza Universidad de Huánuco se encuentra en una situación complicada que ha encendido las alarmas en la interna del club. La derrota por 5-1 ante Sport Huancayo no solo significó la cuarta caída consecutiva para los blaugranas, sino que además los dejó en una posición crítica en la tabla acumulada. Tras el partido, el técnico Roberto Mosquera rompió su silencio y se refirió al mal momento de su equipo con declaraciones que rápidamente se hicieron virales por el tono crítico que utilizó.

El entrenador no esquivó su responsabilidad tras la derrota y asumió la carga de lo sucedido. “El único responsable soy yo y por eso estoy dando la cara”, expresó en conferencia de prensa, dejando claro que no pretende trasladar culpas hacia sus dirigidos a pesar de la difícil coyuntura.

Mosquera también habló sobre las complicaciones que su equipo enfrentó en Huancayo tras quedarse con un hombre menos. Según el estratega, esa expulsión fue determinante para explicar el resultado. “Con 10 hombres siempre todo se complica más. No sabemos qué hubiera pasado si terminábamos con 11 jugadores, pero regalar ventajas en estas circunstancias nos pasa factura”, comentó.

El DT hizo énfasis en la necesidad de mantener la calma dentro del campo, señalando que la disciplina será clave para evitar seguir perdiendo puntos en la recta final del campeonato. Recordó que cada error puede costar muy caro en la pelea por la permanencia y que la concentración es un aspecto que no se puede negociar en estas instancias.

En esa misma línea, Mosquera se refirió a la presión que conlleva jugar en un contexto de descenso y dejó una frase que generó polémica. “El equipo está bien preparado, pero acá tenemos que acostumbrarnos a jugar con presión. Yo jugué al fútbol y me acostumbré a hacerlo. Quien no pueda, mejor que se dedique a otros deportes como el ajedrez”, sostuvo.

El experimentado entrenador también reconoció que no todos sus jugadores tuvieron una buena jornada en Huancayo. Señaló que Pedro Ynamine, arquero del cuadro huanuqueño, no tuvo su mejor tarde, aunque pidió no cargar toda la responsabilidad en él. “No podemos culpar solo a Pedro, jugar en la altura con un hombre menos es una situación muy difícil”, apuntó.

A pesar de la crítica y autocrítica, Mosquera quiso transmitir serenidad y confianza a la hinchada. Recalcó que ya le ha tocado vivir momentos similares en su carrera y que sabe cómo manejar la presión. “Estoy acostumbrado a estos escenarios y vamos a trabajar para salir adelante. No es sencillo, pero tenemos que dar pelea hasta el final”, declaró.

Roberto Mosquera fue presentado como DT de Alianza Universidad. (Foto: Alianza Universidad)

Con esta derrota, Alianza Universidad se mantiene en la penúltima casilla de la tabla acumulada con 21 puntos, lo que obliga a los huanuqueños a sumar de manera urgente en las próximas fechas si no quieren despedirse de la máxima categoría.

El calendario no se presenta sencillo, pero la misión del club es clara: cortar la mala racha, recuperar confianza y conseguir los triunfos necesarios para asegurar la permanencia. El mensaje de Mosquera, con críticas incluidas, refleja que el margen de error es mínimo y que la presión será parte del día a día en el tramo final del campeonato.

TE PUEDE INTERESAR