Aunque el empate ante Universitario de Deportes le dejó un sabor agridulce a Sporting Cristal –Alejandro Hohberg estrelló dos remates al palo que pudieron haber sido gol–, siguen en lo más alto del Torneo Clausura y dependen de sí mismos para salir campeones e instalarse en los Play-offs de la Liga 1 2022. En este contexto, Roberto Mosquera analizó el presente de su equipo y lo que se le viene de cara al duelo ante Sport Boys.

Cuando fue consultado sobre la presión que tiene el cuadro bajopontino de estar entre los mejores del año y con una larga seguidilla de imbatibilidad, el estratega de 66 años fue claro en afirmar que, a lo largo de los últimos años, ha aprendido junto a sus jugadores a convivir con ello. Asimismo, añadió que esta es una de las razones por la que hoy están peleando por el título.

“Hemos aprendido a convivir con ella (la presión), porque si no hacíamos estos 25 partidos, 24 sin perder, no tendríamos este puntaje. Por otro lado, el jugador que quiere jugar en Sporting Cristal o el entrenador que quiere dirigir, tiene que aprender a convivir con esa presión. Cuando aprendes a convivir con ella, sucede esto que nos está sucediendo. Dependemos más de nuestros resultados, este momento es bueno y sano, y esperemos mantenerlo”, comentó Mosquera en la conferencia de prensa en el predio celeste en La Florida.

En otro momento, cuando le preguntaron por las recientes declaraciones de Jesús Chávez y el posible incentivo que pudiera recibir para vencer a Sporting Cristal, Mosquera dijo lo siguiente: “A mí no me gusta escuchar esto, menos de un jugador que he dirigido, pero lamentablemente creo que tiene que buscar apoyo y escuchar consejos. No es grato salir a la prensa a mandar este mensaje”.

Por otro lado, respecto a su continuidad en Sporting Cristal, Roberto Mosquera fue claro en afirmar que, si bien la dirigencia no se ha acercado a conversar con él, eso lo tiene sin cuidado. “Yo tengo 27 años dirigiendo y hace 20 años dejé de tener miedo de quedar sin equipo porque al otro día estoy seguro que me llaman. Tenemos una buena espalda, y que no solo podemos trabajar en Sporting Cristal, donde nos encantaría continuar pero esto va a depender del campeonato”.

Finalmente, respecto al estado físico de Yoshimar Yotún, el DT de los ‘Cerveceros’ confirmó que no será tomado en cuenta para el partido ante Sport Boys. “No está habilitado. Él está entrenando cerca de lo normal, pero físicamente ha dejado de entrenar con el rigor que significa para jugar por los tres puntos. Esta semana no va a salir en lista”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.