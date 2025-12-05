La temporada 2025 fue una montaña rusa para Roberto Mosquera, un técnico acostumbrado a pelear arriba, pero que en esta ocasión cargó con un desafío que terminó torciéndose en el tramo final. El estratega asumió el mando de Alianza Universidad con la misión de alejarlo del descenso, y aunque hubo momentos donde parecía que el equipo reaccionaba, la irregularidad y los problemas extradeportivos terminaron golpeando sus posibilidades. Aun así, su figura no ha perdido peso en el fútbol peruano y, lejos de quedar al margen, su nombre vuelve a estar sobre la mesa de un club que ya planifica la temporada 2026. La altura lo llama nuevamente a un proyecto que quiere recuperar protagonismo.

El cierre con Alianza UDH dejó diversas lecturas. Una de ellas fue que Mosquera heredó un plantel con complicaciones internas que terminaron perjudicando el rendimiento colectivo. Casos como los de Jesús Barco, Alexi Gómez y Carlos Ascues, quienes fueron separados por indisciplina, generaron un ambiente turbulento que dificultó cualquier intento de estabilidad futbolística en plena lucha por la permanencia.

A pesar del descenso consumado, el nombre del entrenador sigue generando interés en la Liga 1. En las últimas horas, desde Junín, surgió información que lo vuelve a vincular con Sport Huancayo, un club que lo tiene bien considerado y que ya dio el primer paso para intentar contactarlo. La directiva del ‘Rojo Matador’ busca un técnico que pueda liderar un proyecto competitivo para 2026 y ven en Mosquera a un candidato ideal por su estilo, experiencia y manejo de grupos.

La revelación llegó del periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, quien aseguró que “Roberto Mosquera es del gusto del ‘Rojo Matador’”, dejando en claro que el club ya ha puesto sus ojos en él mientras define el rumbo de la próxima temporada. Y aunque aún no existe una decisión tomada, la posibilidad se mantiene firme en la interna del equipo huancaíno.

Para Sport Huancayo, la idea de apostar por un entrenador con recorrido internacional no es nueva. En las últimas campañas han buscado figuras que puedan sostener un proceso a largo plazo, y recuperar su identidad competitiva pasa por tener a alguien capaz de potenciar el rendimiento en la altura y mantener un estilo agresivo.

Desde lo estadístico, el técnico peruano tuvo una campaña irregular con Alianza Universidad, pero no todo fueron sombras. En 15 partidos al mando, consiguió cinco victorias, dos empates y ocho derrotas. Sin embargo, la racha negativa de cuatro caídas consecutivas terminó condenando al equipo en la recta final del campeonato.

Roberto Mosquera llegó a Alianza Universidad en agosto 2025. (Foto: Alianza Universidad)

En lo futbolístico, Mosquera es reconocido por priorizar una propuesta ofensiva y por buscar que sus equipos asuman protagonismo desde la posesión. Aquello, sumado a su capacidad para potenciar talentos jóvenes, lo ha convertido en una alternativa atractiva para los clubes que buscan una reconstrucción en la Liga 1. Sport Huancayo, que aspira a recuperar regularidad, podría encontrar en él a un conductor ideal para ese proceso.

No es menor recordar que el entrenador ha pasado por más de 20 equipos a lo largo de su carrera. Desde Unión Huaral y Juan Aurich, hasta grandes como Sporting Cristal o Alianza Lima, además de clubes internacionales como Wilstermann y Royal Pari en Bolivia. Esa trayectoria lo respalda y alimenta el interés de cualquier institución que busque un nombre de prestigio para liderar su proyecto.

Por ahora, Mosquera analiza opciones y no ha confirmado si aceptará un nuevo reto o si preferirá tomar una pausa tras un año desgastante. Sin embargo, la posibilidad de volver a competir en un equipo de altura y con expectativas importantes podría convertirse en un incentivo para volver rápidamente a los banquillos.

