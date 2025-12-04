Alianza Lima aún no acaba su participación en el torneo peruano, pues busca quedarse con el cupo directo restante para la Copa Libertadores, pero más allá de los resultados de sus últimos partidos, lo que realmente ha venido captando la atención de todos es la polémica que se ha armado en torno a la salida de Hernán Barcos. Los rumores son cada vez más fuertes y en muchas ocasiones se ha querido dar a entender que existe una rivalidad con Paolo Guerrero, por eso el ‘Depredador’ dio la cara y buscó aplacar todos los malos comentarios que le llegan.

¿Qué fue lo que sucedió? A inicios de esta semana se pudo conocer que la dirigencia del cuadro ‘blanquiazul’ no tendría más la intención de renovarle al ‘Pirata’ por una temporada más. Situación que causó revuelo en las redes y en los hinchas que no esperaban un trato así para uno de sus referentes.

Más que solo un referente, incluso goleador, que ha sabido marcar en situaciones determinantes que ha servido de clasificación como en la Bombonera frente a Boca Jrs., o incluso -pese a que aún no se define quien avanza de ronda- en el más reciente partido frente a Sporting Cristal, poniendo el empate y dejando la llave abierta.

Pero la molestia del hincha fue escalando cada vez más, al mismo tiempo en que muchos comunicadores contaban historias sobre lo mal que lo estaría pasando la interna de Alianza Lima. Fueron los rumores los que crearon aún más incomodidad, al dar a entender que el camerino estaría partido en dos.

Hernán Barcos lleva 15 goles en el año y es el jugador más influyente de Alianza Lima en la Liga 1 con 9 goles y 4 asistencias. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

Los ‘chismes’ llegaron a tal punto que el propio Paolo Guerrero no se contuvo más y esta tarde, a la salida de los entrenamientos del cuadro ‘íntimo’ en Lurín, contó su verdad sobre que haya ejercido algún tipo de presión para que Hernán Barcos no continúa más en el club ocupando la misma plaza que él aún mantiene.

“En realidad sí, me gustaría manifestarme. He estado leyendo, escuchando rumores. Lo único que tengo que decir es que mis abuelos, mis padres, mi tío Caico, desde bebé tengo la camiseta de Alianza bien puesta, todo mi entorno es aliancista, y el que crea que yo pueda hacer algo en contra de mi equipo, creo que no es hincha acérrimo de Alianza o no es verdadero”, inició diciendo a la prensa.

Noticia en desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR