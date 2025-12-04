Jairo Vélez interesa en Alianza Lima y se aleja de Universitario. (Foto: Universitario)
El mercado de fichajes de la temporada 2026 en la Liga 1 ya está activo y hay un nombre que parece no tener destino definido: Jairo Vélez. El volante, que aún pertenece a César Vallejo, estuvo cedido en el 2025 en Universitario y salió campeón, por lo que todo parecía indicar que se quedaba en tienda crema; sin embargo, apareció un fuerte competidor como Alianza Lima que también peleará por su transferencia completa. En las últimas horas, se pudo conocer que el ecuatoriano (nacionalizado ecuatoriano) se acerca a La Victoria.

Noticia en desarrollo...

