En un fútbol peruano donde cada error se multiplica en las redes y cada gesto se convierte en debate nacional, pocos jugadores quizá soportan el nivel de exposición que enfrenta Carlos Zambrano. El defensor de Alianza Lima, de carácter fuerte y discurso frontal, volvió a ser protagonista fuera del campo, esta vez no por una expulsión ni por un fallo defensivo, sino por una declaración que refleja su temperamento. En medio de un clima de cuestionamientos por su rendimiento, el ‘Káiser’ decidió responder a sus críticos con la misma firmeza con la que defiende en la cancha en cada partido de la Liga 1.

En las últimas semanas, el defensa nacional ha sido objeto de críticas constantes debido a su irregular desempeño y, sobre todo, por la serie de expulsiones que ha sufrido en el campeonato local. Cada tarjeta roja ha sido amplificada por la hinchada y la prensa, generando un clima adverso a su alrededor.

Sin embargo, Zambrano decidió romper el silencio y defenderse con la misma contundencia durante su participación en el programa Hazme el Aguante, conducido por Diego Penny y José Carvallo. Donde el ‘Káiser’ habló sin filtros sobre la ola de comentarios negativos que ha recibido en los últimos meses.

Carlos Zambrano acumula seis expulsiónes en el año. (Foto: AFP)

“En el fútbol sabes que, disculpa la palabra, cualquier estúpido va a hablar cualquier tontería y tú respondiéndole, darle pantalla a esa persona que no existe. A mí me han matado, me han crucificado, me incomoda; lo mío es jugar en el campo y cállense la boca”, expresó el defensor.

Lejos de mostrarse afectado, Zambrano utilizó la oportunidad para destacar su fortaleza mental, una característica que lo ha acompañado a lo largo de su carrera en Europa y en la Selección Peruana. Según sus propias palabras, esa confianza en sí mismo es lo que le permite sostenerse frente a las adversidades: “Soy el mejor. Lo he dicho mil veces, no es que me agrande. Tengo mucha confianza en mí mismo. Se me puede decir ‘eres el peor’, pero en mi cabeza soy el mejor”.

Actualmente, el zaguero de 35 años es una pieza importante en el esquema de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, aunque su temporada ha estado marcada por la irregularidad. Ha disputado 28 encuentros entre Liga 1 y torneos internacionales, pero también acumula seis expulsiones, una cifra que ha pesado en el rendimiento colectivo del equipo y lo ha puesto en el ojo de la tormenta.

A pesar de ello, su mensaje no solo fue una defensa personal, sino también una declaración de principios sobre cómo entiende la competencia y la crítica en el fútbol profesional. “Todos deberían sentirse así mentalmente, psicológicamente”, sentenció el jugador, demostrando que, aunque los comentarios lo rodeen, su seguridad y carácter siguen siendo su mejor escudo.

Alianza Lima marcha quinto en el Torneo Clausura 2025 con 18 puntos. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad y descansar unos cuentos días por el receso por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

