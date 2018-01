A Roberto Mosquera lo apodaron ‘Mou’ hace un tiempo atrás, debido a los buenos resultados que alcanzó con Sporting Cristal. Claro, al peruano se le comparó con el portugués José Mourinho , un fuera de serie. Pero al extécnico de Alianza Lima, dice, no gustarle el sobrenombre.

Es más, Roberto Mosquera, fiel a su estilo, aprovechó para pedirle al dos veces campeón de la Champions League venir al fútbol peruano para dirigir, por ejemplo, al humilde Sport Huancayo.

“A Mourinho le pediría, primero, que venga a Sport Huancayo, porque con Chelsea y Manchester United todos tenemos posibilidades de campeonar. Se sobra cuando gana. Y, cuando pierde, dice que dieron los tres puntos y se hacen los muertos. No me gustan ese tipo de entrenadores. Mi apellido me encanta, pero no me gusta que lo distorsionen de esa manera”, dijo Mosquera en Radio Ovación.

En ese sentido, el ex DT de José Wilstermann reveló que Sport Huancayo le buscó para ofrecerle la dirección técnica, con miras al 2018. ¿Y cuál fue su respuesta?

“Me llamó Raúl Rojas para ofrecerme la dirección técnica de Huancayo pero le dije que tenía una deuda conmigo. Cuando estuve con ellos, clasifique a la Libertadores, ganó un millón y no me pagaron por clasificar. Hablarle del tema es lo que corresponde, no he pedido nada fuera de contexto ni le he hecho juicio. Hablé con él pero ya el otro día anunciaron a su nuevo entrenador”, agregó.

Bengoechea arribó a Lima, pero no lo hizo solo: llegó con Maximiliano Lemos