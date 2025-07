El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 empezó con cambios en direcciones técnicas y uno de los equipos que tomó la decisión de buscar nuevos aires fue Alianza Universidad. El cuadro huanuqueño prescindió de los servicios de Ramón Mifflin y eligió a un experimentado como su reemplazo: Roberto Mosquera. El DT volverá a dirigir -tras su paso por César Vallejo en 2024- y toma la posta en una escena complicada como es la lucha por no descender.

En conferencia de prensa, Roberto Mosquera fue presentado en Alianza Universidad, acompañado de los directivos y presidente de la institución Fernando Corcino. En el diálogo, el DT reveló por qué eligió al equipo huanuqueño, a pesar de tener otras ofertas y también dejó claro que buscarán salvar el descenso, mejorando también el rendimiento.

“Agradecer a los cuatro equipos que en estos últimos meses me han estado buscando. Yo tenía un pre-acuerdo con Oriente Petrolero de Bolivia. Di mi palabra y pude ver su propuesta porque ya estaba comprometido. Me llama la directiva de ustedes y me he sentido reconfortado por el hecho de haber pensando en mí”, inició.

Además, agregó: “Lejos de mirar la tabla, porque la conozco, cuando comencé mi carrera inicié con equipos chicos con premuras de resultados y situaciones incómodas en la tabla. El tema es que lo que me trae no es solo adherirme a la lucha, pienso que son estos equipos que deben estar a la vanguardia. Equipos serios, responsables y permiten a un comando técnico desarrollar todo lo que quieren”.

Roberto Mosquera. (Foto: Getty Images)

Mosquera aseguró que necesita conocer a los jugadores que integran la plantilla para poder “equivocarse lo menos posible” en la ejecución del plan por no descender y “cambiar la historia de este momento” que pasa la institución, ubicados en el último lugar con 11 puntos en 20 partidos disputados.

“Hablar de refuerzos es bonito, pero mientras no conozco mi realidad y no entrene, es difícil. Voy a convencer a mis jugadores. Tengo una charla con ellos que vamos a hablar de actitud. Necesito ver un hueco para el sistema que quiero utilizar, luego ver las arcas y si no, inventar algo. Campeoné con Binacional que tiene 3/4 del dinero que tiene Cristal y Alianza, a quienes les ganamos”, apuntó.

¿Cómo enfrentar a los equipos grandes?

Roberto Mosquera también respondió sobre los partidos que restan de la temporada y el reto de enfrentarse a cuadro como Alianza Lima y Universitario de Deportes, con distinto poder económico. Como ya es costumbre, el DT respondió con una analogía de la neurociencia y su empleo en el fútbol.

“Preparación física para correr 90 minutos, no tenemos. Preparación técnica para manejar el balón con todas las partes que lo permite el reglamento, eso lo tenemos, Preparación táctica de cómo defender y atacar, algo que tampoco tenemos. Mi preparador físico vendrá a saber cómo están todo y saber cómo usar sus habilidades”, señaló.

Roberto Mosquera dirigió a Royal Pari durante el primer semestre del 2023. (Foto: Royal Pari)

En su recorrido como entrenador, en exfutbolista dirigió a clubes como Unión Huaral, Sporting Cristal, Bolognesi, Melgar, Sport Boys, Sport Huancayo, Juan Aurich, Jorge Wilstermann, Royal Pari, Alianza Lima, Deportivo Binacional, César Vallejo, entre otros. Además, en su palmarés ganó tres títulos nacionales con ‘SC’ (2012 y 2020) y otro con Binacional (2019).

