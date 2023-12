Sporting Cristal reunió a sus máximos exponentes en La Florida, para celebrar los 68 años de creación del club. Entre los invitados estuvo Roberto Palacios, recordado por la gran trayectoria que desarrolló en el Rímac, con 194 partidos, en casi doce años de vestir la celeste, sin contar los ‘chorrigolazos’ con la Selección Peruana. Su nombre es sinónimo de entrega a la camiseta, aunque ello no quita que haya sido objeto de críticas, un hecho que supo cómo manejar cuando era futbolista y que aconseja que también.

Bajo esa línea, fue inevitable consultarte al exvolante nacional sobre los comentarios que se han suscitado alrededor de las críticas que han recibido los jugadores y el combinado blanquirrojo, en general, por los malos resultados que se ha tenido en el arranque de las Eliminatorias. Sobre ello, apuntó que “algunas veces los chicos salen a hablar que uno los critica, pero solo digo las cosas como son, el DT puede plantear mal el partido, pero el mostrar amor por la camiseta siempre debe de estar”.

Asimismo, agregó que “no solo lo digo por los jugadores de ahora, sino en general. Uno como futbolista también fue criticado y, más allá de hablar, me quedé callado y pensé en lo que debía mejorar y trabajar más. Es lo que debe hacer la mayoría, en vez de publicar o decir cosas, deben mejorar para que las críticas ya no sean negativas sino positivas”. No obstante, no fue de lo único que habló, pues con los malos resultados también se dio la negociación con Juan Reynoso, para que deje el comando técnico de la selección.

Si bien todavía no se llega a concretar la salida del estratega nacional, ya se comenzó a hablar de la posibilidad de que Jorge Fossati asuma su cargo. Bajo esa línea, el ‘Chorri’ admitió que conoce al ‘profe’ Fossati. “Es muy inteligente, con poco tiempo en el medio mejoró mucho a Universitario, además de adaptarse, exige al jugador. El futbolista peruano tiene talento, si a eso le sumas diversas cosas podemos llegar muy lejos”, precisó a los medios que se dieron cita en La Florida.

Eso sí, hizo hincapié en que, antes de pensar en un nuevo ciclo con otro comando técnico, se debe cerrar el ciclo anterior. “El equipo de Fossati juega con mucho orden, tiene presión, pero todavía no podemos adelantarnos, ya que no sabemos lo que pasará con Juan Reynoso. Se debe resolver pronto, ya que no tenemos mucho tiempo. Se vienen los partidos de preparación antes de la Copa América, no es que vayamos a jugar ya, pero no podemos permitirnos perder más tiempo”, concluyó.

Sporting Cristal y las movidas de su plantel

Con la llegada de Enderson Moreira a la dirección técnica, Sporting Cristal comenzó a evaluar al plantel que tiene y a restructurarlo con miras a la temporada 2024, donde tendrá la exigencia de luchar por su título número 21 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es casi un hecho que buscará a un nuevo atacante, tomando en cuenta que solo siguen en el equipo Irven Ávila, Alejandro Hohberg, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gianfranco Chávez, Leandro Sosa y Diego Otoya.

Quien fue anunciado que será cedido a préstamo para la próxima temporada es Adrián Ugarriza. El atacante vestirá la camiseta de Deportivo Garcilaso, equipo que para el 2024 peleará por estar nuevamente entre los primeros lugares del campeonato peruano y que buscará conseguir el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Respecto a las bajas, además de Marlos, Sporting Cristal también anunció otras salidas del plantel principal. Por ejemplo, hace unos días dieron a conocer la no continuidad de Percy Liza, quien cumplió su vínculo contractual y no renovó. Lo mismo sucedió con el mediocampista Diego Soto y el portero Emile Franco, quienes tampoco extendieron sus contratos y deberán buscar un nuevo equipo para el próximo año.





