Aunque su periplo por México no resultó como esperaba -Atlético Zacatapec resolvió su contrato debido a la pandemia-, Rodrigo Cuba ya dejó de lado esa experiencia y solo busca seguir recuperándose de su lesión en la rodilla izquierda. Eso sí, mientras se encuentra en Lima, el ‘Gato’ no descarta quedarse para jugar la Liga 1.

Si bien no quiso adelantar qué opciones tenía, el lateral de 28 años asegura que le gustaría llegar en algún momento a Sporting Cristal; y con ello ser el décimo octavo jugador que pasa por los tres grandes del fútbol peruano. Así lo reveló en el programa ‘El Tridente Depor'.

Sí hubo en su momento una opción de ir a Cristal en 2012, justo antes de ir a Juan Aurich. Pero se quedó en opción, no hubo nada en concreto (...) Sería lindo, me ha tocado jugar en la ‘U', en Alianza, en Municipal, no me tocó jugar en Boys, pero iba a ser parte del grupo, sería lindo también poder jugar en Cristal”, reveló Cuba.

“Todo el mundo sabe que Cristal es una institución sería, que viene realizando muy bien las cosas a lo largo de los últimos diez años. Si no me equivoco, viene campeonando 2012, 2014, 2016 y 2018, habla de un trabajo bastante serio”, agregó.

Cuba venía jugando en la Liga de Ascenso de México; sin embargo, la pandemia paralizó el campeonato y hubo una reestructuración en el formato. El ‘Gato’ tenía contrato por dos años con el Atlético Zacatepec, pero con los cambios, el club decidió resolver su contrato.

“Soy un jugador libre, pero primero tengo en mente recuperarme y ver cuales son mis posibilidades. Se puede encontrar una opción aquí [en Perú], la facilidad es que soy agente libre”, afirmó.

Cabe señalar que Rodrigo Cuba tuvo dos etapas en Alianza Lima (2012/2013 -2019). También estuvo dos temporadas en Universitario de Deportes (2015-2016).