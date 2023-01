Más allá de la difícil situación sociopolítica que vive el país, que de alguna manera ha dilatado el inicio de la Liga 1 2023, el conflicto entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes opositores tiene un nuevo capítulo cada día, lo cual hace que el panorama sea cada vez más complejo. Eso volvió a quedar en evidencia el último viernes, cuando en una reunión a la que fueron citados los 19 clubes, solo asistieron 11.

Lánder Aleman, presidente de la Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Peruana de Fútbol, conversó con los medios de comunicación a la salida de dicha reunión y dejó sus impresiones sobre el diálogo que sostuvieron con los representantes de las instituciones que sí asistieron. La conclusión fue solo una: mientras no se pongan todos de acuerdo, el principal perjudicado será el fútbol peruano.

“Los 11 clubes que nos hemos reunidos salimos contentos porque hemos llegado a la conclusión de que queremos iniciar el campeonato y vamos a trabajar para que eso suceda. Hemos querido reunirnos con los demás clubes pero quizás no hayan podido venir. Vamos a seguir en diálogo porque el fútbol necesita del apoyo de todos, no podemos dejar que se paralice el fútbol porque los clubes somos los más interesados y los más perjudicados”, manifestó el también presidente de Alianza Atlético, luego de la reunión que tuvo lugar en un hotel de Miraflores.

Del mismo modo, Aleman lamentó que los 8 clubes opositores no hayan asistido a la citación, donde se buscó llegar a un acuerdo respecto a los derechos televisivos para la transmisión de los partidos de la Liga 1. Eso sí, el directivo reconoció que espera que más adelante sí puedan ser parte de una mesa de diálogo para llegar a una conciliación.

“Los del otro lado, Alianza y ese grupo de 8, alguna razón tendrán, eso no quiere decir que tal vez más adelante no quieran dialogar. Ellos tendrán sus razones, tú convocas para dialogar, para debatir ideas, si las otras personas no vienen sus razones tendrán, pero los que han estado acá están interesados en hacer fútbol”, acotó.

“Lo más importante para nosotros es iniciar el campeonato, queremos jugar, queremos iniciar el campeonato y vamos a hacer todo lo posible para que el fin de semana inicie. Lo que queremos ahorita es iniciar el campeonato, no puede estar paralizado, están paralizadas muchas empresas proveedoras de fútbol, muchas familias y eso no lo podemos permitir”, agregó.

Esta no será la última reunión que se dé para tratar este tema tan delicado. Durante las próximas semanas volverán a reunirse para ampliar los acuerdos y buscar el mejor camino para el fútbol peruano. La idea es que, cuando se den las garantías para el normal desarrollo los partidos, los 19 clubes miren hacia un mismo horizonte.

“Los clubes han coincidido de seguir reuniéndose todas las semanas para llegar a mejores conclusiones. Lo importante es que hay un grupo unido que ve que hay otro grupo que no se quiere reunir pero esto hay que solucionarlo, es un problema de todos, no es un problema de una institución con la Federación o con una empresa de televisión, los únicos perjudicados son los clubes. Este fin de semana hay que pagar sueldos, de dónde salen los ingresos”, remarcó.

Finalmente, Lánder Aleman fue claro en decir que si no llegan a un trato, los principales perjudicados serán los clubes. “Lo que queremos es que haya conciliación, que no haya guerra, nos interesa que se lleve de buena forma, si GOLPERU quiere trasmitir los partidos y llega a conciliar con la Federación que lo haga, necesitan conversar y los clubes queremos ser ese puente. Los clubes no podemos estar aislados, ojalá se haga una alianza para que esto llegue a buen camino, si no se llega a conciliación, estamos todos muertos”, puntualizó.

Alianza Lima y su postura sobre la reunión

Horas antes de que se lleve a cabo la reunión entre los 11 clubes de la Liga 1, Diego Guerrero, abogado de Alianza Lima, manifestó que no se presentarían porque, en la citación, la Federación Peruana de Fútbol nunca especificó un razón clara ni que temas se tocarían.

“Nos han convocado a una reunión, no nos han explicado para qué. Los ocho clubes mantenemos una posición, tenemos la disposición para conversar, pero mientras no nos digan para qué, no vamos a ir”, señaló el gerente legal de los ‘Blanquiazules’.





