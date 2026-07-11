Rodrigo Ureña volvió al estadio Monumental con la camiseta de Millonarios para disputar el amistoso frente a Universitario. Sin embargo, más allá del resultado del encuentro que fue una derrota por 2-0, el mediocampista chileno acaparó la atención por las declaraciones que brindó sobre su salida del conjunto crema.

Tras el partido, el volante rompió el silencio y aseguró que durante el proceso para dejar Universitario atravesó una situación complicada. Aunque prefirió no profundizar en lo ocurrido, dejó entrever que recibió un trato que lo marcó antes de concretar su partida.

“Pasaron un montón de cosas, que yo salga a hablar ahora de cómo se portaron conmigo, de la forma en que me amenazaron para que pudiera salir del club... Pero lo que menos quiero es que Universitario se vea afectado con una declaración mía”, afirmó el mediocampista.

Ureña evitó brindar mayores detalles sobre esos episodios y explicó que no desea generar un problema para la institución, pese a las experiencias que asegura haber vivido durante sus últimos días como futbolista del elenco crema.

“Ellos saben lo que hicieron y los responsables saben la forma en que me trataron”, expresó, sin mencionar nombres, pero evidenciando su malestar por la manera en que terminó su etapa en Ate.

Pese a la contundencia de sus palabras, el futbolista chileno dejó en claro que sus cuestionamientos no están dirigidos hacia el club como institución, sino hacia determinadas personas que estuvieron involucradas en ese proceso.

“Universitario es su gente, no la persona que está a cargo de turno. El día de mañana la gente se va, llegan otros y el club tiene que salir adelante con garra y pundonor”, concluyó el chileno.

Las declaraciones de Rodrigo Ureña no tardaron en generar repercusión entre los hinchas de Universitario, ya que, por primera vez, el volante habló públicamente sobre las circunstancias que rodearon su salida y dejó abierta la incógnita sobre quiénes fueron los responsables de los hechos que denunció.

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