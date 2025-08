Rodrigo Ureña es uno de los símbolos de Universitario de Deportes, bicampeón peruano y camino al soñado tricampeonato. El volante rápidamente se convirtió en una pieza clave en el cuadro crema, desde su llegada a principios del 2023, y nunca su nombre estuvo tan cerca de otros equipos como este año, sobre todo tras su debut en la Selección de Chile, en las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, el ‘Pitbull’ salió a esclarecer los rumores y dejó un mensaje contundente.

“Soy un jugador de selección chilena, en Colombia me fue muy bien, en mi país también me fue muy bien, antes de salir al extranjero ya había sido campeón varias veces, pero hoy por hoy estoy abocado a la ‘U’. Se me falta el respeto porque yo no hablo, y cuando suelo hablar digo cosas importantes y concretas, entonces es muy difícil que normalmente se hable de mi y yo no pueda defenderme”, dijo el chileno, en L1 MAX, acerca de los rumores que lo vincularon en los últimos días.

Se habló de una oferta desde México y también de la Universidad de Chile, pero de momento Ureña sigue firme en tienda crema. Fue campeón en Chile, Colombia y Perú, donde está enfocado en el ‘tri’. “Obvio, es un sueño el tricampeonato. Yo vengo durante mucho tiempo tratando de hacer las cosas bien, hacer mi fútbol y dedicarme a ser relevante para mi equipo”, agregó.

Rodrigo Ureña llegó a Universitario en la temporada 2023. (Foto: Liga 1)

El ‘Pitbull’ también señaló que “sinceramente siempre preguntan, he escuchado en varios lugares, en varias circunstancias se ha dicho de mi representante, pero yo me manejo solo desde hace muchos años. No tengo representante, se acercan directamente a hablar de club a club”.

Sin embargo, para poner punto final al tema de su partida, Ureña dejó en claro su compromiso con Universitario. “Lo único que he intentado hacer es dedicarme a jugar, es mi profesionalismo, de poder hacer las cosas bien por el club y ser en mi puesto un jugador relevante. Hoy estoy abocado 100% a la ‘U’, vengo haciéndolo hace tres años, me dedico a jugar partido a partido, nunca me guardo nada”, remarcó.

Luego de la victoria ante Alianza UDH en Huánuco, Universitario quedó a dos puntos del líder Cusco FC y aprovechó el empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal para mantener su distancia en el acumulado. Se viene Sport Boys este sábado, y Rodrigo Ureña califica dicho partido como una final.

“El sábado viene una final ante Boys. ¿La seguidilla de partidos? Ningún caso para nosotros es una excusa o tratar de excusarnos en esa situación, es parte de nuestro trabajo, y gracias a Dios tenemos un gran plantel", señaló el chileno.

Williams Riveros reapareció en Universitario luego de 25 días, en la victoria por 2-0 ante Alianza UDH. (Foto: Universitario de Deportes)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Universidad, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 9 de agosto desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio nacional, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

