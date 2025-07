En medio del arranque del Torneo Clausura, donde Universitario de Deportes debutó con un triunfo por 3-1 sobre Comerciantes Unidos –y hoy visitará a Cienciano en Cusco–, aún hay mucha incertidumbre por el futuro de Rodrigo Ureña. Y es que en las últimas horas, además del interés del fútbol mexicano por contar con sus servicios, salió a la luz la posibilidad de que también pueda ser transferido al balompié chileno.

Según la prensa de dicho país, Rodrigo Ureña está en los planes de la Universidad de Chile para este mercado invernal y, si bien todavía no iniciaron los contactos formales con Universitario, pronto habría una comunicación con el entorno del futbolista para conocer sus pretensiones económicas y saber cuál es el panorama para el pago de su cláusula de rescisión. Hay que recordar que el monto establecido para romper su vínculo es de 600 mil dólares.

Sucede que, en un principio, el conjunto mapochino tenía en sus planes negociar el regreso de Eduardo Vargas tras su salida de Nacional de Uruguay. No obstante, como esto no se concretó y el delantero decidió firmar por Audax Italiano, el área deportiva optó por apostar por un mediocampista central en lugar de un nombre en ofensiva, algo que fue aprobado por el director técnico Gustavo Álvarez.

Eso sí, Rodrigo Ureña no es el único futbolista dentro del abanico de posibilidades. Ulises Ortegoza, volante chileno de 28 años que milita en Talleres de Córdoba, es otra de las opciones para reforzar al conjunto universitario. Por ahora todo está en evaluación y seguramente pronto tendremos novedades, sobre todo si deciden ir por el futbolista crema y tomar contacto con el club para formalizar el interés.

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

De darse, esta no sería la primera vez que Ureña juega en U. de Chile, pues en el pasado ya tuvo tres etapas en dicha institución, divididas en los años 2013, 2015 y 2016, con algunas sesiones de por medio. Por otro lado, la última vez que jugó en el fútbol de su país fue en la temporada 2019, donde militó en Cobresal antes de marcharse a Colombia para vestir los colores del América de Cali.

El mercado de pases del fútbol chileno cerrará el próximo 10 de agosto, por lo que para antes de eso ya deberíamos tener las cosas más claras. Por otro lado, en Universitario todavía no han recibido ninguna propuesta formal desde el fútbol mexicano, algo que sí es cierto y fue confirmado por el propio Jean Ferrari, aún administrador provisional del club, hace una semana.

Un detalle no menor es que, a diferencia de lo que se creía en un principio, la ‘U’ no tendrá problemas en incorporar a un nuevo extranjero si es que Ureña se marcha, ya que quedará disponible un cupo para que pueda ser reemplazado –en teoría irían por un centrodelantero, considerando que el libro de pases cierra el 18 de agosto–. El volante de 32 años ya jugó la fecha 1 del Torneo Clausura y eso no será impedimento, según el reglamento de la Liga 1 2025.

En cuanto a sus números en Universitario, Ureña, que tiene un vínculo contractual hasta finales del 2026, registra 90 partidos oficiales contabilizando todas las competiciones, además de dos goles, seis asistencias y un bicampeonato. Hoy por hoy es titular indiscutible, pero si se marcha en tienda crema ya están preparados: Jesús Castillo, Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra son las piezas de recambio que hay en el plantel.

Rodrigo Ureña ha disputado 90 partidos oficiales con Universitario. (Foto: Universitario)

