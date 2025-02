Ni bien llegó a Lima dio su descargo. El volante chileno, que volvió a ser parte de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña se tomó el tiempo para hablar con la prensa y declarar con total sinceridad sobre lo que vivió en los últimos días en Córdoba, al lado de la dirigencia del equipo de Belgrano. Aseguró que su prioridad siempre fue velar por la integridad del club al que pertenecía, es decir la ‘U’, a quien no le llegó a tiempo el pago por la cláusula de salida.

La novela basada en un triángulo no amoroso pero si futbolístico, parece que llega a su fin con el retorno de Rodrigo Ureña al Perú, luego de un corto paso por Argentina donde él esperaba poder sumar una nueva experiencia a su carrera profesional, con el fin de llegar al radar de la Selección Chilena.

Sin embargo, todo se vio opacado por diversos problemas que se suscitaron en los últimos días con respecto a los ‘dimes y diretes’ entre ambos clubes por la demora en la falta de pago de la cláusula de rescisión de contrato que el equipo argentino debió pagar a Universitario en un paso de no más de 48 horas, pero que no se terminó dando.

Ante esto, el volante chileno mostró su preocupación, debido a que a pesar de que ya iba a dejar de pertenecer al club, el cariño que se había formado lo hizo interesarse por el bienestar del equipo ‘crema’. “En la mañana me levanto pidiéndoles una respuesta, pidiendo los contratos y preguntándoles si ya habían hecho el pago de la cláusula. Obviamente para mi era importante resguardar la integridad de Universitario tampoco voy a llegar a firmar un contrato sin siquiera saber que han depositado lo económico”, expresó.

A su vez, el futbolista mencionó que esperó que tuvieran la capacidad de comunicarse con él para conocer más a detalle la situación. Sin embargo no tuvo la respuesta que esperaba por lo que decidió ya no incitar más y por el bienestar de él y de su familia, terminó por elegir volver a nuestro país para seguir con el equipo ‘merengue’.

“Soy responsable de mis actos como de mi forma de ser, soy una persona de palabra y a mí cuando me fallan a la primera, la segunda, a la tercera, recurro a decir muchachos, muchas gracias, me voy, les agradezco pero no quiero jugar en Belgrano”, aseguró.

¿En qué momento Rodrigo Ureña se comunicó con Universitario?





El mediocampista aseguró que desde que vio que no obtenía una respuesta por parte de la dirigencia de ‘El Pirata’, decidió mantener la comunicación activa con Universitario de Deportes para conocer más a fondo los detalles de la transacción. Fue ahí donde finalmente, siguió descubriendo los incumplimientos de Belgrano de Córdoba.

“Yo le pregunté a Universitario si realmente habían pagado la cláusula, primero que todo era eso para yo poder salir del club. Eran 600 mil dólares que tenía que asumir Belgrano pero eso nunca llegó. En base a eso tomé una decisión, decisión que tomo en base a mi forma de ser. Después de todo lo que pasó llegaron entre 5 a 6 personas de Belgrano a tratar de convencerme de que me quede, pero nunca asumió nadie la culpa”, culminó.





