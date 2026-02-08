Miguel Rondelli tomó la palabra tras el 1-1 ante Universitario por el Torneo Apertura y, lejos de subirse al ruido, eligió otro carril. Mientras en tienda crema apuntaron con todo contra el arbitraje de Kevin Ortega, el técnico de Cusco FC bajó un cambio, habló de fútbol y dejó claro que, desde su mirada, el partido se explicó más por lo que hicieron ambos equipos que por el silbato. Una lectura opuesta en una noche donde, para algunos, el foco estuvo en el juez y, para Rondelli, en el juego.

“Yo no soy quién para decir si fue justo o no. Por ahí creo que merecíamos un poco más, pero también entiendo el planteo que hizo el rival. El primer tiempo fue parejo. A partir del gol, fueron superados. (...) Creo que encontramos el gol de manera justa, y merecíamos un ‘golcito’ más, pero repito, no soy quien para decir si el resultado fue justo o no, yo creo que sí, me gustó como jugó el equipo”, comentó Rondelli tras el partido.

Sobre la acción más caliente de la noche, el penal que encendió la protesta crema, Rondelli contó que desde el banquillo no se quedaron solo con la intuición. El DT reveló que recurrieron a la tecnología para revisar la jugada y, tras verla, su conclusión fue clara: para él existió infracción de Riveros. Una postura firme, sin vueltas, en una jugada que sigue dividiendo opiniones.

“En el primer momento no lo vi. Cuando vimos que se estaba revisando, lo revisamos en la tablet y pudimos buscar la imagen del córner. Vimos que había un codazo, entonces ahí nos quedamos tranquilos porque sabíamos que se iba a revisar”, detalló.

Ante los reclamos airados de Universitario, Rondelli no dudó ni un segundo. El técnico fue frontal y salió a respaldar el trabajo de Kevin Ortega, marcando distancia del escándalo y dejando en claro que, desde su óptica, el árbitro tuvo una actuación correcta y estuvo a la altura de un partido caliente. Un cierre contundente en medio de una polémica que, puertas afuera, sigue sumando capítulos.

“Yo creo que el árbitro tuvo errores para los dos lados y que no influyó en el resultado. No veo que haya influido. He protestado con él, pero por otras cosas totalmente diferentes... Pero me parece que dirigió bien”, aseguró.

“El árbitro no cobra penal, lo llama el VAR. Si hubiese querido influir en el resultado hubiera expulsado a Caín Fara en el primer tiempo y no me quejo del árbitro”, sentenció.