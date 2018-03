San Martín vs. Ayacucho FC se enfrentan EN VIVO ONLINE por la fecha 7 del Torneo de Verano en el estadio Miguel Grau. Los 'Santos' buscarán acercarse a Cristal, el líder solitario del grupo A con 16 puntos. El partido podrás verlo a través de la señal de Gol Perú (714 de Movistar) a la 1.30 de la tarde.

Los 'albos' se han convertido en uno de los rivales más complicados más fuertes y ya lo han demostrado, solo han tenido una derrota en siete partidos. Es más, vienen de empatar la última fecha con Alianza (1-1) y se ubican en la segunda casilla con 12 unidades. Hoy tienen la chance de acortar la distancia.

Pero...¿Cómo llegan los ‘Zorros’ de ánimo? Como se sabe, una mala noticia golpeó a los ayacuchanos, pues la Comisión de Estadios y Licencias FPF ordenó cerrar el estadio de Huanta, campo en el que Ayacucho iba a jugar de local. Sin embargo, el DT de los ‘Zorros’, Duilio Cisneros manisfetó que están preparados para jugar en cualquier escenario.

"San Martín es un equipo que juega bien y que este año no ha jugado en altura. No podemos negar que la altura es una ventaja para nosotros pero ya no jugaremos en el estadio de Huanta. Nos tocó en el Miguel Grau y si queremos subir de posición, o pelear un torneo internacional, tenemos que ganar en cualquier cancha", dijo el técnico.

Los 'Zorros' vienen de igualar ante Universitario (1-1) y a pesar de este percance están muy motivados. En las dos últimas fechas han logrado dos victorias y un empate y no quieren parar de cosechar buenos resultados.

POSIBLES ALINEACIONES

​

San Martin: Alejandro Duarte; Saúl Salas, Jefferson Portales, José Luján, Junior Huerto; Jesús Pretel, Jordan Guivin; Gary Correa, Jairo Concha, Jesús Chávez; Aké Loba.



Ayacucho FC: Gianfranco Castellanos; Aldair Perleche, Sixto Ramírez, Rolando Bogado, José Rossel; César Ortíz, Tárek Carranza, Jhon Obregón, Raúl Neira, Kevin Sandoval; Mauricio Montes.