San Martín vs. Binacional EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 9 del Torneo Apertura de Liga 1, este martes 1 de septiembre desde la 1:15 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de GOLPERU. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras sendos tropiezos en sus recientes presentaciones, San Martín y Binacional se verán las caras, en busca de reencontrarse con el triunfo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Miguel Grau.

San Martín vs. Binacional: horarios del partido

México - 1:15 p.m.

Perú - 1:15 p.m.

Ecuador - 1:15 p.m.

Colombia - 1:15 p.m.

Bolivia - 2:15 p.m.

Venezuela - 2:15 p.m.

Chile - 2:15 p.m.

Paraguay - 2:15 p.m.

Argentina - 3:15 p.m.

Uruguay - 3:15 p.m.

Brasil - 3:15 p.m.

España - 8:15 p.m. (miércoles 2 de septiembre)

San Martín solo sabe de derrotas desde que se reanudó la Liga 1. El elenco albo perdió 1-0 a manos de Deportivo Municipal y también fue superado (2-0) por Universitario de Deportes.

Esos resultados han influido para que San Martín deambule en el decimoséptimo casillero, con apenas 8 puntos, producto de dos triunfos, dos empates y dos caídas.

Uno de los jugadores más motivados para afrontar este compromiso será Edhu Oliva, mediocampista de San Martín, que acaba de ser convocado a la selección peruana.

“Muy contento por mi primera convocatoria. Estaba saliendo a comprar unos muebles para mi casa y, mientras manejaba, me empezaron a llegar varios mensajes, luego mi hermano me llamó y me dijo que Ricardo Gareca me había mencionado”, confesó Oliva a GOLPERU.

Binacional viene de recibir un duro golpe, en el cotejo frente a Academia Cantolao. El ’Poderoso del Sur’ ganaba 2-0 y el cuadro rival le remontó el partido.

Por ahora, el conjunto sureño es cuarto con 13 unidades, a 6 del líder Universitario de Deportes.

Binacional contará en el ataque con Aldair Rodríguez, también citado por Ricardo Gareca, para los entrenamientos en Videna. “Creo que mentalmente he madurado, estoy más fuerte. Antes habían cosas que me podían bajonear, pero hoy en día ya no”, comentó el atacante para Movistar Deportes.

VIDEO RECOMENDADO

Perú: Los nuevos convocados por Gareca para los entrenamientos de la Selección Peruana.

TE PUEDE INTERESAR