San Martín vs. Comerciantes Unidos chocan en el Alberto Gallardo en duelo válido por la fecha 14 del Torneo Apertura, a partir de las 11:15 a.m. y será transmitido por Gol Perú. El local ha levantado cabeza las últimas fechas y espera seguir en ese camino, mientras que la visita ya no puede perder en su lucha por no descender.

La San Martín, luego de unas primeras fechas complicadas, parece haber encontrado el camino. El equipo de Carlos Bustos viene de golear a Municipal, que aún peleaba por el título, y de empatar en una difícil plaza como Cusco. Además, la chispa goleadora del equipo se ha encendido.

En sus últimos dos encuentros, los 'santos' han anotado un total de nueve goles. ¿Lo más positivo? Aké Loba y 'Tití' Ortíz, que volvió a Santa Anita luego de dos años, se empiezan a entender en la cancha. Ambos vienen marcando, cosa que hace sonreír al DT Bustos.

Comerciantes Unidos es la otra cara de la moneda. El equipo de Juan Pajuelo perdió la fecha pasada como local por 4-0 contra Cantolao y sigue hundido en el fondo de la tabla acumulada. Para revertir la situación, en el Gallardo deben cortar una racha de nueve partidos consecutivos perdiendo de local. ¿Podrán?