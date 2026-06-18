Santiago Arias atraviesa uno de sus mejores momentos en Cienciano y así lo reflejó tras su destacada actuación en la última fecha del campeonato. El volante fue una de las figuras del equipo al aportar un gol y una asistencia, contribuyendo al importante resultado conseguido por el cuadro imperial.

El mediocampista destacó el desempeño colectivo del plantel alterno, que logró responder de manera positiva en un escenario complicado. Además, reafirmó su compromiso con la institución cusqueña, resaltando el cariño que siente por el club.

“Estoy muy contento en el club. Siempre me brindo al máximo por este escudo y por esta institución, a la que le tengo mucho cariño. A veces las cosas no se dan, pero en ese partido pude anotar. Estoy feliz, no solo por el gol y la asistencia, sino porque los chicos hicieron un gran trabajo. El equipo alterno respondió muy bien en una plaza complicada”, señaló.

Las declaraciones de Arias llegan en un momento importante para el conjunto rojo, que busca consolidar su rendimiento de cara a los próximos desafíos de la temporada. El futbolista valoró especialmente el esfuerzo de sus compañeros, quienes aprovecharon la oportunidad para demostrar su nivel.

Por otro lado, el jugador se refirió a su situación dentro del equipo y al inicio del Torneo Clausura. En ese sentido, explicó que todavía no ha sostenido una conversación con el comando técnico para definir aspectos relacionados con su futuro deportivo.

“No he hablado con el técnico. Nos llevamos muy bien, pero todavía no hemos conversado sobre lo que viene para el Clausura”, comentó.

Asimismo, Arias reveló que hace algunas semanas mantuvo una conversación con la directiva del club para expresar su postura en caso de no ser considerado dentro de los planes deportivos. Su intención, según explicó, era evitar generar una carga económica para la institución.

“Hablé con la dirigencia y les dije que, si no me iban a tomar en cuenta, prefería irme. No quería salir a préstamo porque no buscaba que el club asumiera una pérdida con mi salario. Me considero un jugador que no gana poco y por eso planteé la desvinculación”, sentenciò.

TE PUEDE INTERESAR