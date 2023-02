En 2021 se retiró del fútbol a los 45 años, cuando ya había incursionado dos años en ser técnico (era técnico-jugador), pero el final de su carrera, decidió nuevamente meterse de lleno como entrenador. La posibilidad de llegar a Perú apareció y en diciembre del año pasado llegó a la Universidad César Vallejo, para intentar darle protagonismo al equipo en la Liga 1. Con dos meses ya en el país, Depor conversó con el exgoleador uruguayo para hablar sobre sus objetivos en esta temporada y la realidad del fútbol peruano.

¿Cómo han sido estos primeros meses en Perú?

Bien, contento, disfrutando mucho de las buenas condiciones que tenemos en el club, para el día a día, para el desarrollo, para progresar, para que el equipo crezca. Experimentando los primeros partidos, tratando de que el equipo pueda seguir mejorando y funcionando.

¿Qué opinas del fútbol peruano?

Del fútbol peruano como liga, como característica de juego, tiene una característica ya natural, tradicional, en su ADN, de un buen trato con el balón, buena tenencia. Cuando llegué, me encontré con toda esta realidad que nos está tocando vivir diferentes temas complejos, político, deportivo, de intereses, que han afectado un poquito la dinámica de preparación normal y de lo que fue el transcurso de la primera fecha, pero que aparentemente existiría una solución para que se puedan jugar todos los partidos y ahí empezar a experimentar ya directamente todo eso que uno pensó visualizó verlo en la realidad.

El tema de los derechos de televisión y los walkovers del inicio del campeonato, ¿qué sensaciones te han dejado?

Sería desubicado de mi parte ponerme a analizar algo que viene con un trasfondo importante y que no tengo total conocimiento. Me acabo de estar enterando del desenlace ya con lo vivido acá, pero no tengo potestades ni tampoco soy la persona para estar opinando, de si está bien o está mal, o qué hay que hacer. Lo único sí que digo es que ni los entrenadores ni los futbolistas somos partícipes de esta situación, sólo nos tenemos que preparar y dedicar para cuando nos den carta libre para competir y jugar y estar en condiciones.

¿Habías experimentado antes una situación como la que se está viviendo?

Sí, en Uruguay, el contexto fue similar ahora, después de mucho tiempo se terminó resolviendo, lo que sí nunca se llegó que no se presentaran los equipos, el fútbol se jugó, pero sí hubo un conflicto de intereses.

El retraso de la Liga 1, ¿cuánto afectó a tu plantel?

Afectar no, porque la palabra afectar es como si te perjudicó Trastocó la planificación, porque iniciamos el 8 de diciembre. Fue mucho tiempo de preparación y más allá de que nos tocó jugar un torneo en Uruguay, nos llegamos al inicio del torneo con el ritmo de partido que era necesario, pero es una situación que seguramente le ha tocado a otros equipos, otros equipos no compitieron en la primera fecha. Dentro de los males, el nuestro fue el menor, porque tampoco tuvimos, gracias a Dios, los problemas de los conflictos políticos-sociales del país, pudimos ir a entrenar, hacer partidos amistosos con Mannucci, con Cantolao, la gira por Uruguay, se nos estiró un poquito, pero no es de queja, sino el desarrollo de la planificación.

Hay mucha expectativa respecto a tu presencia al mando de la Universidad César Vallejo. ¿cuál es el objetivo del equipo para esta temporada?

Cuando dice uno ganador, muchos pueden decir que uno ha sido ganador en el deporte y esa mentalidad no la puedes excluir, la tienes intacta, la tienes presente. Hoy no compito, soy entrenador, pero trato de transmitir de que para todo lo que nos preparamos, para todo lo que jugamos, es lo máximo, sino para qué entrenamos. Yo no me preparo para ser octavo, o cuarto, o para poder entrar a la Sudamericana o la Libertadores, eso es una consecuencia de cómo se va generando partido a partido el campeonato, pero el objetivo principal es colocarle una estrellita más a la historia del club, por lo menos es mi forma de pensar y es la que trato de transmitir. Que van a los rivales directos, que la liga difícil sí, pero la mentalidad tiene que estar ahí, uno la tiene que ir poniendo e ir regando día a día para que siempre esté presente.

¿Cómo así se dio tu llegada al fútbol peruano? ¿A la Universidad César Vallejo?

Llego, porque Chemo estaba saliendo y tengo buena relación con él. Me comentó a ver qué estaba haciendo, yo le comenté que estaba esperando una posibilidad, peor que ya había tenido una mala experiencia en Bolivia, entonces quería ir a un lugar ordenado, serio, con un proyecto. Me dijo que, si no quería que hable con la gente del club, él tenía buena relación con don César, Richard. Fueron a Argentina a reunirse con cinco entrenadores, dentro de esos cinco, el sexto fue llamado para que viajara a de Uruguay a Buenos Aires a reunirme con ellos y a los días me contactaron para decirme que iba a ser el entrenador, así de rápido fue y así de rápido vinimos.

Renzo Garcés nos contó que le aportas mucha intensidad al equipo y que trabajas también el aspecto mental en el grupo...

Es que no sabría decírtelo, porque no lo estoy viendo yo. Yo soy como soy, trato de transmitir la experiencia de vida como jugador, la parte mental de siempre entrenar para ganar, entrenar para mejorar, no entrenar por entrenar, buscar objetivos en el día a día. Después llevar las experiencias de vida como jugador en los lugares donde me tocó estar, en la intensidad y la dinámica y la agresividad y el ritmo es fundamental, no es solo tener jugadores de buen pie, tienes que darle la otra parte. Hoy en día, sin amor, sin pasión, sin intensidad, sin dinámica, puedes tener muy buen equipo, pero puede que uno con menos técnica te puede pasar. Ahora, si a lo tuyo le sumas intensidad, dinámica, pasión, garra, voluntad de querer ganar, uno sale a jugar mejor que el rival para ganar, no para tener 70% de posesión de balón, no para tener más tiros al arco que el rival, salir para hacer más goles que el rival y eso es lo que uno trata de transmitir en el día a día.

Jersson Vásquez también nos comentó que invitaste al grupo a tu casa en Uruguay, durante la gira y que en tu museo tenías la camiseta del ‘Chorri’ Palacios, ¿cuéntanos un poco de ello?

Tuve la camiseta del ‘Chorri’, cuando nos enfrentamos, siendo compañeros en los Tecos. Fue en un Uruguay contra Perú y después cuando nos encontramos en el club en México, nos cambiamos la camiseta.

Con grandes amigos Bautista, Navia y el loco Abreu en el partido de Tecos por sus 50 años pic.twitter.com/GzARY5qvVr — Chorri Palacios (@chorri_palacios) July 19, 2021

Y cuando todavía eras futbolista profesional, ¿alguna vez te llegó una oferta o un sondeo de algún equipo peruano?

Sí, tuve dos oportunidades. Uno fue acá en César Vallejo, pero justo había arreglado en un equipo brasileño. Y una etapa remota fue Universitario, cuando le hizo dos goles en la Copa Libertadores en 1996. Hicieron un sondeo para ver si me podrían llevar, pero justo había sido vendido al fútbol argentino.

Te retiraste a los 45 años, ¿cuál fue la fórmula para mantenerte en actividad hasta esa edad?

Primero, la parte mental, la cabeza moviliza todo, la cabeza moviliza que te entrenes bien, te cuides, te alimentes bien, eso es fundamental. La pasión también, todo lo otro que te diga, de biotipo, personal trainer, nutricionista, entrenamiento en el club, todo eso sin pasión no existe. La pasión por amar este deporte tiene que estar, si no tienes pasión, estás perdiendo el tiempo. Después, los lineamientos que tiene que tener un profesional, no tienes que ser un santo, tienes que saber cuándo tomar tu copa de vino, saber cuando salir con la familia, amigos, saber cuando te tienes que acostar temprano, para esto del deporte tienes que ser inteligente sin dejar de disfrutar la vida, pero siempre buscando un objetivo de querer ser el mejor..

Ya hablando un poco sobre el Mundial, ¿qué te pareció la victoria de la Argentina de Lionel Messi?; ¿y qué le faltó a Uruguay para pasar a octavos?

A Uruguay le faltó que le hayan cobrado el penal a Cavani, porque si cobraron el de Di María en la final, el de Cavani fue mucho más grosero y hubieras tenido ese otro gol para clasificar. Podíamos hablar de lo futbolístico, que el último partido fue más dentro de la identidad de Diego Alonso que los dos primeros. Pero bueno, es todo un aprendizaje también para el entrenador y para el grupo de jugadores que están haciendo su primera experiencia. Lo que me deja Argentina, campeón del mundo, es que se rompieron muchos tabúes, muchos mitos y etiquetas que tenemos en el fútbol, esa de que el entrenador tiene que tener recorrido, trayectoria. Un entrenador como Scaloni que no dirigió en ningún lado salió campeón de América, campeón de la Finalisima y campeón del mundo. ¿A qué vamos con esto? Yo valoro todo tipo de entrenador con o sin experiencia, super preparado, de la vieja guardia. El manejo de grupo es fundamental, puedes tener toda la tecnología, pero si no tienes manejo de grupo, ahí es el problema. Si eres de la vieja escuela y no tienes tecnología, pero tienes manejo de grupo, te va a ir bien, porque hasta que no cambien los futbolistas, mientras sigan siendo seres humanos que sienten, el manejo de grupo del entrenador es fundamental. La virtud principal de Scaloni fue el manejo de grupo.

Hablado sobre Uruguay, sobre la Uruguay de Washington Tabares, ¿cuánto te afectó el fin de ciclo del Maestro y si hay algo de él que apliques hoy en día?

Ahora lo aplico todo, principalmente el respeto, la humildad y los valores. El levantarte en las mañanas y decir buenos días, a la gente que te sirve la comida decirle gracias. Si tenemos el privilegio de tener desayuno, almuerzo, cada uno llevar su plato, su vaso. Ese fue el legado más importante y el que le voy agradecer toda la vida, no perder los valores que lamentablemente los hemos perdido como sociedad. Perdimos cosas que el maestro las reinsertó en el grupo, y nosotros nos preocupamos por trasladarlo, más allá de lo futbolístico, resalto que hoy vayas al complejo celeste y los planteles sub 15, sub 20, pasen cada uno diciéndote ‘buenas tardes, mucho gusto’. Ese es el legado más lindo que el Maestro debe tener y en el caso personal, yo se lo hago saber, ese legado de valores, respeto y humildad.

¿Crees que Diego Alonso deba seguir al mando de la selección uruguaya?

No soy yo el que tiene que opinar y dar una decisión. Uno cree en la continuidad y en el que el proceso tiene que seguir, porque ahora ya vivió algo tan fuerte y tan importante. Eso le va a servir para para el desarrollo de los futuros planteles, con un recambio generacional interesante. Que mejor que alguien que ya está y conoce antes que arrancar de cero. Pero ya lo de Scaloni rompió los esquemas, puede venir un entrenador nuevo, funcional y tener manejo de grupos, eso es relativo. Me baso en que creo que en esta etapa de recambio, al existir alguien que ya conoce y está, puede ser un punto favorable.

La UCV de Sebastián Abreu jugará la fase previa de la Copa Sudamericana 2023. (UCV)

¿Como crees tú que va esa etapa de recambio generacional, porque ya se van los Suarez, los Muslera, los Codín y van llegando los Araujo, los Núñez…

Va bien, pero no con recambios de clase A, pero vienen con recambio de muy buenos jugadores.

La selección sub 20 de Uruguay también se clasificó al Mundial de su categoría, ¿la nueva cama es esperanzadora?

Exactamente, sí, pero hay que tener paciencia porque Cavani, Suárez, seguramente o capaz que no aparecen, no siempre después de un Forlán te aparece un Suárez o Cavani, hay que tener paciencia. No es fácil empezar a comprar, creo que hay que darle tiempo también a que asuman madurez y la responsabilidad., pero viene una camada muy buena, de muy buenas condiciones, hay que saberla esperar, saberla llevar y tenerles paciencia.

Sobre la selección peruana, ¿crees que la ‘bicolor’ se confió ante Australia en su partido de repechaje?

No, confiado, no, aparte estás jugando uno de los partidos más importantes para volver a cumplir el sueño, habían cumplido el mismo sueño cuatro años atrás. Confiado no es la palabra, encontraron un rival duro, con otras características y ellos sacaron beneficios.

Con la ampliación de cupos para el Mundial 2026, ¿crees que la selección de Juan Reynoso pueda clasificar? En marzo tenemos dos amistosos claves ante Marruecos y Alemania..

Sí, es posible, porque estuviste clasificando a uno, estuviste en la puerta del otro y ahora se abre un cupo y medio más. Por nivel futbolístico, claro que se abren chances reales para poder estar en el Mundial de Canadá-México-Estados Unidos.

¿Qué virtudes crees que tiene el jugador peruano y qué cosas puede mejorar?

Virtudes, buena técnica, tienen una técnica depurada, natural, envidiable, de un buen nivel y lo que habría que empezar a pinchar y estar insistiendo en el día a día es la continuidad del entrenamiento exigente, de la intensidad, de la dinámica, porque es la única manera que te acerca a la alta competitividad local e internacional. Y para cuando la selección te llame, no sientas esa distancia tan grande, sobre todo si es así todo el medio local, que no se siente esa distancia tan grande cuando le toque enfrentar a Brasil, Argentina, Uruguay o ahora Marruecos y Alemania. El día a día, desde la intensidad hasta las condiciones, nosotros regamos el campo de juego para que la pelota vaya más rápido. Los que tengan las condiciones como la César Vallejo, ayudar a que no entrenen solo para ser competitivos en la liga peruana, sino ser competitivo a nivel internacional. Así para cuando al jugador le toque salir a otro club o a la selección, no sienta ese cambio.

¿Hay algún jugador de la selección peruana que te guste su forma de juego?

Paolo Guerrero es un ‘clase A’, tiene un grandísimo nivel y con este paso a Racing, y si los entrenadores de hoy como se manejan no toman en cuenta la edad, sino la realidad y la actualidad, todavía puede tener alguna horita más para regalarle a la selección.

¿Cómo fue la experiencia de tener a Christian Cueva de invitado en los entrenamientos?

Fue lindo, un privilegio, lindo sobre todo para los chicos, que pudieron compartir con jugadores de ese nivel y que vean que salió de esa zona y con mucha humildad y que construyó el camino que construyó para que vean que no es algo impensado, no es un anhelo inalcanzable, sino que de las mismas condiciones pudo saltar al mejor fútbol, ser importante, ser reconocido en su país. Para nosotros tenerlo ahí, no solo para el primer equipo, sino para la reserva, fue fantástico y bueno cruzando los dedos para que se pueda solucionar su situación, para que pueda jugar al fútbol.









