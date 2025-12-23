Luego de dos temporadas exitosas y siendo titular indiscutible en Universitario de Deportes, Sebastián Britos alista su regreso a su natal Uruguay. El portero de 37 años está en la mira de Peñarol, uno de los clubes más grandes del fútbol charrúa, quien busca un arquero para darle competencia a Washington Aguerre, quien acaba de sellar su retorno al ‘Carbonero’ luego de un año en el DIM de Colombia. De hecho, la posible llegada de Britos sería para reemplazar al experimentado Martín Campaña, quien dejará el club debido a las pocas oportunidades y suena fuerte en Montevideo Wanderers.

El tema del arco en Peñarol ha sido todo un tema. En los últimos meses llegó a préstamo Brayan Cortés, arquero de la Selección de Chile, procedente de Colo Colo, y sentó a Martín Campaña. De hecho, culminaron la temporada con un sinsabor pues perdieron al título en la final a manos del archirrival Nacional. Cumplido el préstamo de Cortés, buscaron a Aguerre, quien un año antes se fue tras no llegar a un acuerdo para renovar. En ese lapso, incluso, sonó Pedro Gallese como opción.

Dicho esto, y sabiendo que Campaña se irá del club, la directiva del ‘Carbonero’ quiere sumar un arquero de experiencia a pedido del entrenador Diego Aguirre, extécnico de Alianza Lima. En ese panorama, el portal Mundo Carbonero informó que tanto Britos como el colombiano Juan Manuel Moreno, de Miramar Misiones, son del gusto del entrenador para el puesto de arquero suplente.

Eso sí, Peñarol jugará triple competencia el próximo año (Liga AUF, Copa Uruguay y Copa Libertadores) y la rotación en el arco es una posibilidad, además asumiendo que Washington Aguerre tiene una lesión en el hombro, según informó la prensa colombiana, pese a que el mismo portero desmintió esta situación. De ser el caso, Sebastián Britos tiene chances de poder adueñarse del arco de uno de los grandes de Sudamérica.

Sebastián Britos llegó a Universitario en 2024 y logró dos títulos nacionales. (Foto: @Universitario)

Eso sí, no es la única propuesta en Uruguay que maneja el exarquero de Universitario. Según el periodista Gonzalo Ronchi, Liverpool se comunicó con el ‘Halçón’ para ofrecerle un retorno al arco negriazul. “Las charlas recién comenzaron, pero el arquero planteó que su intención es continuar en el exterior”, adelantó el comunicador, señalando que Liverpool podría quedar rezagado en la lucha por tener al portero.

En el extranjero, además de Universitario, Britos jugó en Oriente Petrolero de Bolivia en 2012, Inter Palmira de Colombia en 2015 y Atlante de México en la temporada 2019/20. Si bien su deseo es seguir en el exterior, el llamado de Peñarol en el tramo final de su carrera asoma como irrechazable por tratarse de uno de los máximos exponentes del fútbol uruguayo.

Cabe precisar que una vez se supo que el charrúa no iba a renovar contrato con Universitario de Deportes, Cienciano del Cusco entró en negociaciones con su agente, pero las charlas no prosperaron por un tema económico. De todos modos, el arquero dejó en claro que no tendría problema en seguir su carrera en otro equipo de la Liga 1, más allá de la identificación que ganó con camiseta merengue.

En los próximos días habrían novedades con el futuro de Sebastián Britos. Ponerse la camiseta de Peñarol y competir con el posible arquero titular es un reto que puede tomar a sus 37 años. De darse el escenario, podría cruzarse con Universitario en el sorteo de la Copa Libertadores 2026, debido a que el ‘Carbonero’ está en el Bombo 1 y los cremas en el Bombo 2.

Diego Romero, tras su breve paso por Banfield, se alista para volver a Universitario. (Foto: Banfield)

