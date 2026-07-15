El juvenil Sebastián Osorio ya comenzó oficialmente su aventura en el fútbol europeo. Tras confirmarse su transferencia definitiva desde Universitario de Deportes, el joven futbolista de 18 años llegó a Portugal, donde fue presentado como nuevo jugador del Sporting Club de Portugal y realizó su primera sesión fotográfica con la camiseta de su nuevo equipo.

Universitario informó que conservará el 30 % de los derechos económicos del jugador ante una futura transferencia. Además, el acuerdo contempla ingresos adicionales para el club crema si el futbolista alcanza determinados objetivos deportivos durante su etapa en el conjunto portugués.

Desde la institución merengue destacaron que esta operación forma parte del trabajo que vienen realizando en la formación y proyección internacional de sus futbolistas, con el objetivo de fortalecer tanto el proyecto deportivo como el institucional.

La salida de Osorio representa un nuevo paso para la cantera de Universitario, que continúa exportando talento al extranjero. El club también agradeció al jugador por su compromiso y profesionalismo, deseándole el mayor de los éxitos en este nuevo desafío.

Mientras tanto, Sporting de Portugal oficializó la incorporación del atacante, quien se integrará a la Academia Cristiano Ronaldo para reforzar las categorías formativas del club. El colombiano, que puede desempeñarse como extremo izquierdo o mediapunta, ya se encuentra instalado en territorio portugués y podría formar parte de la sub23 jugando al lado del peruano Víctor Guzmán.

En su presentación, Osorio no ocultó su emoción por cumplir uno de sus mayores sueños. “Estoy muy emocionado. Es algo que buscaba desde que era un niño y venir a un club tan grande es un sueño para mí. Vengo con ganas de trabajar y de jugar muchos partidos”, expresó.

El futbolista también aseguró que conocía la importancia del Sporting antes de su llegada. “Es inevitable no saber algo sobre este gran club. En Perú vemos los partidos de la UEFA Champions League y, además, varios colombianos pasaron por aquí y dejaron un gran legado, por eso conozco al club”, comentó. Asimismo, se definió como “un jugador rápido, que le gusta tener el balón y encarar en el uno contra uno”.

Aunque nació en Colombia, Osorio recordó que llegó a Perú junto a su familia cuando tenía ocho años. Allí se formó en la Academia Cantolao y posteriormente en Universitario de Deportes, donde entrenó con el primer equipo y debutó oficialmente con apenas 16 años.

Su experiencia más reciente fue en la Segunda División peruana con Universidad César Vallejo, donde jugó a préstamo. “Fue una buena experiencia. Me sirvió para adquirir más experiencia al enfrentar a jugadores más fuertes y con mayor recorrido”, señaló sobre esa etapa.

Finalmente, el nuevo jugador del Sporting reveló que volverá a compartir equipo con el delantero peruano Víctor Guzmán y destacó la importancia de aprender el idioma para adaptarse rápidamente. “Hablar portugués es muy importante para crear vínculos con mis compañeros dentro y fuera del campo. Hablo un poco, pero estoy estudiando”, concluyó.

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