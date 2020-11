Al finalizar la temporada pasada, Pedro Gallese dejó Alianza Lima y partió rumbo al Orlando City de la MLS, equipo donde le brindaron la confianza necesaria para ser titular desde que se puso la camiseta. Por tal motivo, a puertas de la segunda fecha doble de Eliminatorias, sus compañeros aseguran que sentirán su ausencia, si es que recibe el llamado de Gareca para jugar por la Selección Peruana.

En la última conferencia en la que tuvo la oportunidad de estar presente, Mauricio Pereyra, volante del Orlando City, elogió el buen trabajo de Pedro Gallese a lo largo del campeonato y resaltó la falta que haría el golero en los próximos encuentros de la bicolor.

“Pedro Gallese es una pieza clave en el equipo, ha hecho un gran campeonato, le ha dado un salto de calidad al equipo con su experiencia en todo lo que puede aportar en el arco, nos da una seguridad bárbara. Sentiremos su ausencia en caso le toque irse con la Selección Peruana”, señaló el volante uruguayo de 30 años, que ha disputado un total de 30 partidos en el presente año en la liga norteamericana.





Pedro Gallese y su felicidad con Orlando City en la MLS

Meses atrás, el equipo dirigido por el colombiano Óscar Pareja se ha convertido en un protagonista. Primero Orlando City pudo llegar a la final de la ‘MLS is Back’ y ahora consiguieron un boleto para los playoffs de la MLS. La campaña ha sido posible, en parte, al momento Gallese, quien se gusto en el arco de los ‘Leones’ desde su debut en un 1 de marzo ante Real Salt City.

“La verdad estoy muy contento de cómo me he adaptado al fútbol de la MLS y ver que poco a poco ayudo al equipo a conseguir objetivos que hacen que me sienta realizado en mi nueva etapa profesional, aunque como es lógico todavía quedan muchas metas que alcanzar, la más importante la de ser campeones de liga, y en eso estamos”, declaró el guardameta para la MLS.

A pesar de la pandemia del coronavirus (COVID-19), que transformó por completo el ritmo de competición y de vida de todos los deportistas, Gallese admite que el factor compañerismo se ha acentuado aún más y esa ha sido una de las claves de que Orlando City se haya podido conocer mucho mejor y una manera más rápida. Y no por nada llevan tres triunfos consecutivos, para estar en el tercer de la Conferencia Este, con 41 unidades.





