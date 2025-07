Tiene claro lo que quiere y no lo esconde. Gaspar Gentile, nuevo jugador de Alianza Lima, sabe que llegó al club en un momento clave de su carrera y no solo por lo que representa en lo colectivo, sino también por lo que podría significar a nivel personal: una posible convocatoria a la Selección Peruana. En entrevista con Radio Ovación, el atacante de 29 años se mostró entusiasmado con esta nueva etapa en La Victoria y no dudó en confesar que sueña con defender los colores de la ‘Bicolor’. Nacionalizado desde marzo, Gentile aseguró que si mantiene un buen nivel con los íntimos, podría ser tomado en cuenta por Oscar Ibáñez en un futuro cercano.

“Sería algo muy lindo, algo que me gustaría que pase y creo que acá en Alianza, si las cosas van bien, puedo llegar a tener más posibilidades”, declaró con firmeza, dejando claro que el deseo está intacto y que su nacionalización no fue un trámite más. Además, explicó que, según los tiempos reglamentarios, podría ser convocado a partir de finales de este año.

Gentile sobre llegar a la selección peruana | Foto: Alianza Lima

Gentile, que viene de jugar en Cienciano, tuvo una buena temporada a pesar de los pocos minutos disputados debido al proceso de obtención de su DNI peruano. “Cuando me tocó, me sentí muy bien y me acompañaron los goles. Llegamos de una linda manera”, recordó sobre su paso por el ‘Papá’. A pesar de las limitaciones iniciales, su rendimiento le bastó para llamar la atención de Alianza Lima.

El fichaje con los blanquiazules se dio con rapidez y sin contratiempos. El atacante reconoció que fue una decisión clave en su carrera: “Es uno de los retos más importantes que me toca afrontar en mi carrera”. También agradeció a Cienciano por haber facilitado su salida y por la buena relación que dejó con la institución cusqueña.

Respecto a su aporte en el esquema de Néstor “Pipo” Gorosito, Gentile explicó que su estilo encaja con la verticalidad que busca el DT. Aunque normalmente se ha desempeñado por la banda izquierda, aseguró que no tendría problema en jugar por la derecha. “Últimamente, me ha ido bien por ese lado, creo que puedo adaptarme a lo que el equipo necesite”, comentó.

Sobre compartir equipo con delanteros de la talla de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, el extremo fue claro: “Son dos fenómenos que no tienen nada que demostrar. Hay que aprender de ellos, ver cómo se mueven y dónde ponen la pelota”. Para él, es una oportunidad de crecimiento única el poder compartir ofensiva con dos jugadores con tanta experiencia.

Hernán Barcos y Gaspar Gentile serán compañeros ahora en Alianza Lima. (Composición Depor)

Pensando en la Copa Sudamericana, Gentile señaló que el duelo ante Gremio será una vitrina importante para mostrarse. “Es una chance muy linda. Cuando jugamos contra Mineiro (con Cienciano) también sabíamos que era difícil, pero en la cancha todo puede pasar”, sostuvo con optimismo.

Finalmente, Gentile valoró el cariño de la hinchada aliancista desde su llegada a Lima y reiteró su compromiso con el equipo. Sabe que la presión en un club grande es parte del juego, pero confía en su constancia y entrega para ganarse su lugar. Con todo ese panorama, su ilusión por llegar a la Selección no parece tan lejana.

Gaspar Gentile fue anunciado de manera oficial por Alianza Lima.

