Continúa la polémica con respecto al arbitraje. El martes pasado, Perú y Brasil se encontraron en el Estadio Nacional por el segundo partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El encuentro tuvo de todo, pero lo que más resaltó fue el arbitraje de Julio Bascuñán, quien estuvo a cargo del encuentro deportivo que aún nos trae malestar con tan solo recordarlo.

A través de una entrevista en Movistar Deportes, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, aseguró la directiva podría hacer su descargo formal para que lo sucedido en el último partido de Perú no vuelva a repetirse.

“La FPF va a, seguramente, enviar, a través de conductos regulares, una protesta formal con las formas debidas, como debe ser. El tema del VAR, más nos ha confundido que aclarado”, señaló el directivo.

“No nos queda más que empujar el carro, tratar de no cometer errores, incluso hasta de omisión. Nadie va a evadir responsabilidades acá. Cuando hablo de omisión, me refiero a que nos hemos quedado todos. Lógicamente, cada uno tiene que hacer su trabajo en el área que le compete, pero nosotros vamos a estar mucho más pendientes de eso”, continuó.

En otro momento, Oblitas mostró su compromiso con la Selección que ahora dirige Ricardo Gareca. “Si me tengo que meter en cosas que no me competen, lo voy a hacer. Estoy para defender a la Selección. Voy estar pensando en todo para que esto no nos vuelva a pasar, para dejar tranquilo a Ricardo”, sostuvo con respecto a la situación que atraviesa la ‘Blanquirroja’.





FPF seguirá proceso para reclamar a CONMEBOL por el arbitraje de Bascuñán

El pasado jueves, Agustín Lozano, el comando técnico del equipo encabezado por el profesor Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas, se reunieron en las instalaciones de la VIDENA para analizar enviar una carta formal a CONMEBOL.

“La reunión se llevó a cabo en la Videna FPF para analizar el desarrollo del arbitraje ocurrido en el partido Perú vs. Brasil realizado el último 13 de octubre en el Estadio Nacional por las Clasificatorias Qatar 2022. La presencia del equipo de asesores arbitrales se debió a la convocatoria del presidente de la FPF para recibir información del análisis técnico y criterios de actuación de la terna de Felipe Bascuñán, así como del sistema de arbitraje VAR”, explica el comunicado oficial en la página web de la FPF.

“Luego de esta reunión, se encargó a dicho equipo de asesores la evaluación de acciones pertinentes a seguir en favor del equipo. Todo ello será oportunamente comunicado”, agregó la FPF con respecto a las accionar a tomar contra el ente sudamericano.





