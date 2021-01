Se queda. Luego de renovar su contrato con Cantolao, muchos hinchas se preguntaron por qué Yuriel Celi decidió quedarse en el torneo local y no migrar a Argentina, para vestir la camiseta de Racing Club. Al respecto, el propio jugador utilizó sus redes sociales para dar sus motivos de su no vinculación con el cuadro argentino, y quedarse en el fútbol peruano.

A través de una historia de Instagram, Celi respondió a uno de sus seguidores que le preguntó si pensaba que se había equivocado en al no irse al exterior. El jugador de 18 años no tardó en ratificar su compromiso con el club que lo formó en sus inicios de futbolista.

“No, porque quiero repotenciarme y sentirme preparado cuando me toque. Ahora tengo un nuevo reto en el club que me vio crecer”, sostuvo el también volante de la Selección Peruana Sub-20, que hace poco viajó a Brasil para un cuadrangular amistoso, donde enfrentó a la delegación anfitriona, así como la de Chile y de Bolivia.

Yuriel Celi y su respuesta tras quedarse en Cantolao. (Foto: Instagram)

Celi despertó el interés de Racing Club de Argentina, incluso, la prensa de ese país ya daban por hecho el traspaso, pues había mucho interés por parte del elenco argentino, pero las conversaciones no prosperaron y el atacante terminó la campaña en Perú.

Con su renovación con el ‘Delfín’, el volante defenderá por tercer año consecutivo a este equipo y buscará mejorar sus cifras personales. En el 2020, el hombre ofensivo sumó mil 736 minutos en 24 partidos disputados: en el 2019 solo llegó a 728 minutos en 15 apariciones.

Sin embargo, Celi sigue siendo observado por otros clubes, además del comando técnico de Ricardo Gareca. Recordemos que ya ha vestido la blanquirroja cuando fue convocado a la Selección Sub-17, Sub-20 y Sub-23.





