Que la opción se concrete dependerá de las negociaciones y de la voluntad que tenga Jhilmar Lora por recalar en Alianza Lima. El jugador no ha tenido la continuidad deseada en Sporting Cristal y ha ido de más a menos en los últimos meses. Por eso, busca la manera de renacer y en el cuadro blanquiazul tiene la opción de hacerlo a lo grande. Los íntimos son protagonistas del campeonato y en el Torneo Clausura tendrán su última oportunidad para clasificar a los playoffs y defender su título de campeón.

A pesar de eso, si miramos el panorama completo, al igual que Lora, existe una serie de futbolistas de 23 años (o menos) que aparecieron hace algunos años como las estrellas con mayor proyección de nuestro balompié, se ‘apagaron’ en algún momento y hoy buscan brillar otra vez para dar ese salto de calidad que necesitan.

1. Jhilmar Lora

Con 21 años, Lora es uno de los pocos futbolistas de su edad que se ha dado el lujo de jugar la Copa América 2021 y las Eliminatorias a Qatar 2022 con la selección peruana. El año pasado fue la mejor temporada del lateral celeste en cuanto a números y regularidad, dos factores importantes que todo futbolista ansía para despegar su carrera. Y eso le sirvió para entrar al radar de Ricardo Gareca y proyectarse como una de las futuras promesas de nuestro alicaído fútbol. Con continuidad y oportunidades, Lora era la joya que debía brillar.

Pero esa mística que se creó a su alrededor cambió de un momento a otro. Se supone que este año tendría que ser mejor que el anterior y eso, hasta el momento, no ha ocurrido. Lora pasó de ser la primera opción de venta en La Florida a suplente de Johan Madrid y la última opción del técnico Mosquera en su once inicial. Ese cambio brusco lo golpeó en lo anímico y lo futbolístico. Ya no tiene el nivel que mostró el año pasado, solo ha sido titular en seis ocasiones y esa puerta que se había abierto para dar el salto al exterior parece haberse cerrado, al menos por ahora.

A pesar de lo sombrío que puede mostrarse el presente, Lora tiene condiciones y talento para sobresalir en el futuro. De momento, su primer paso es empezar de cero en otro club, abrirse un espacio y remar cuesta arriba. Brillar otra vez es su objetivo y depende de él repetir o mejorar lo que ha logrado a su corta edad.

Números de Lora en el campeonato local:

Temporada Equipo Partidos jugados Minutos jugados 2019 Sporting Cristal 1 29 2020 Sporting Cristal 4 297 2021 Sporting Cristal 23 1516 2022 Sporting Cristal 10 520

2. Percy Liza

“Es una promesa del fútbol peruano y lo estamos siguiendo de cerca”. De esa manera, Gareca describió a Percy Liza, el ‘9′ de Cristal que llama la atención y genera expectativas por lo que puede llegar a ser. Con sus 22 años, el delantero está en la obligación de dejar de ser promesa y convertirse en una realidad. Y para hacerlo, necesita dar ese salto de jerarquía que todo futbolista a esa edad busca para consolidarse y abrir una serie de oportunidades de mejora para sí mismo.

Posee un biotipo acorde a lo que el fútbol actual demanda y una capacidad física para marcar la diferencia en ofensiva; pero eso parece no haber convencido a Gareca, quien todavía lo ve como un prospecto a futuro a pesar de la presión de la prensa para darle una oportunidad en la selección mayor. Liza, desde que debutó en 2019, ha demostrado tener las condiciones para llevar su carrera deportiva por buen camino y, de continuar así, la convocatoria caerá por su propio peso. Pero le urge despegar, encender los motores y emprender el camino. Arriesgar es parte de crecer y el delantero celeste tiene todo para lograrlo.

Liza es el llamado a ser el ‘9′ de la bicolor en el futuro y mucho más cuando la realidad nos dice que tenemos pocos delanteros para elegir en nuestro universo de jugadores.

Números de Liza en el campeonato local:

Temporada Equipo Partidos jugados Minutos jugados Goles 2019 Sporting Cristal 2 74 0 2020 Sporting Cristal 9 150 2 2021 Sporting Cristal 23 1604 6 2022 Sporting Cristal 13 660 2

3. Jairo Concha

Con 23 años, Concha es uno de los pocos jugadores Sub-23 que forman parte del proceso de Gareca en la bicolor. Es más, ya ha debutado en la selección de mayores en los amistosos antes Panamá y Jamaica; pero cuando se trató de disputar partidos oficiales, el ‘Tigre’ casi siempre lo dejó fuera de la lista. Y en parte eso se explica porque el volante de Alianza Lima, quien tiene la confianza del comando técnico de la bicolor, todavía no ha podido adquirir internacionalmente esa relevancia que sí tiene en el campeonato local.

Es decir, desde que llegó a Matute el año pasado, Concha ha sabido abrirse paso en el equipo de Carlos Bustos e incluso coronar su buen 2021 con el título nacional; no obstante, esa trascendencia no la ha demostrado en la alta competencia, como lo es la Copa Libertadores, donde los íntimos se fueron con las manos vacías, sin ganar un partido y humillados por River Plate. Si bien el volante jugó todos los partidos y fue siempre titular, no pudo marcar goles y tampoco fue el jugador que sí sobresale en el certamen local.

Al igual que los compañeros de su generación, Concha necesita trascender, sentirse clave para los blanquiazules y tener la responsabilidad que un futbolista a su edad debe asumir. El talento lo tiene y ya pertenece a la bicolor; pero depende de él sostenerse en el tiempo y crecer, preferentemente, en el exterior.

Números de Concha en el campeonato local:

Temporada Equipo Partidos jugados Minutos jugados Goles 2017 San Martín 5 128 0 2018 San Martín 37 2425 1 2019 San Martín 17 1268 0 2020 San Martín 27 2330 3 2021 Alianza Lima 27 1911 4 2022 Alianza Lima 12 923 3

4. Fernando Pacheco

De quienes están en la lista, Pacheco es el que mayor experiencia tiene en el plano internacional. El atacante celeste jugó en la Serie A de Brasil en 2020 y 2021; sin embargo, no pudo mantenerse en el exterior y decidió volver a La Florida para tomar un nuevo impulso en su carrera. Con 22 años, ha pasado por las categorías menores de la bicolor; pero todavía no ha podido anclar en el combinado de mayores. Y, por el momento, es difícil que pueda ingresar en el radar de Gareca, quien ya tiene un grupo formado y seguramente lo continuará de renovar su contrato con la FPF.

Si bien Pacheco ya no tiene el mismo nivel que lo llevó al extranjero años atrás, jugar en Cristal es la oportunidad que debe aprovechar para volver a la palestra. El extremo tiene la potencia y la velocidad para destacar y posee la confianza de Mosquera. Repotenciarse es su objetivo inmediato y el delantero trabaja a fondo para lograrlo. Además, por edad y disposición, está en el momento preciso para volver a brillar fuera del país. Y, ¿por qué no?, abrirse las puertas de la selección en un futuro no muy lejano.

Números de Pacheco en el campeonato local:

Temporada Equipo Partidos jugados Minutos jugados Goles 2016 Sporting Cristal 11 712 0 2017 Sporting Cristal 9 205 0 2018 Sporting Cristal 17 735 3 2019 Sporting Cristal 26 1699 2 2022 Sporting Cristal 8 344 0

5. Rodrigo Vilca

El caso de Vilca se asemeja mucho al de Pacheco, aunque el primero sí llegó a jugar en Europa, mientras que el segundo militó en Brasil. Su paso por el Newcastle ‘B’ y el Doncaster Rovers sirvió para que el delantero pueda entender lo difícil que es ganarse un lugar en el fútbol del exterior y llegar al primer equipo de las ‘Urracas’. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, necesitó regresar al fútbol peruano, de donde había salido en 2020, para reencontrarse con su mejor nivel y tomar fuerza para una futura salida.

Con 23 años, Vilca no ha podido sobresalir en Universitario de Deportes. Llegó como refuerzo esperado y apenas ha jugado siete compromisos y no ha logrado marcar goles. Su poca productividad le ha impedido mantener una regularidad en el cuadro crema, que ahora inicia una nueva etapa de la mano de Carlos Compagnucci. Con otro comando técnico, la oportunidad de mostrarse depende del propio Vilca y talento tiene para convencer. Eso sí, lo difícil está en entrar al radar de Gareca en la selección peruana. El atacante no ha pertenecido a las categorías menores ni ha sido parte de los sparrings del proceso del ‘Tigre’.

Números de Vilca en el campeonato local:

Temporada Equipo Partidos jugados Minutos jugados Goles 2018 Municipal 1 65 0 2019 Municipal 13 796 1 2020 Municipal 13 990 3 2022 Universitario 7 327 0





