La Selección Peruana tiene prevista una semana cargada, pues además de los entrenamientos en Barcelona, se tiene el amistoso contra Nueva Zelanda este domingo. El equipo tiene la consigna que debe seguir trabajando para rendir bien, pues ese partido servirá de termómetro para el repechaje que se disputará el 13 de junio.

En ese sentido, Marcos López comentó que cada uno de los convocados está concentrado en los objetivos que tiene la ‘blanquirroja’. “Cada jugador se está preparando de la mejor manera, ya que saben la responsabilidad que conlleva estando en la Selección Peruana”, precisó el defensa de San Jose Earthquakes a GOLPERU.

No obstante, no dudó en admitir que se sintió muy contento por volver a ser considerado por Ricardo Gareca para esta convocatoria: “Es una satisfacción enorme por todo el esfuerzo que uno ha hecho durante tantos años. Me siento muy feliz y preparado para lo que viene para la selección. Espero con mis compañeros para lo que toque”.

Respecto a su presente en la MLS, López comentó que “no comenzamos bien esta temporada con el San Jose Earthquakes, pero sabíamos que íbamos a mejorar. El grupo está feliz y con ganas de más. Estamos sacando buenos resultados, estamos jugando más. Cada partido lo jugamos como si fuera una final”.

Arrancó el plan Barcelona

Edison Flores, así como Alexander Callens se sumaron desde hoy a los entrenamientos de la ‘bicolor’, mientras que Renato Tapia y Wilder Cartagena, quienes venían entrenando en Cataluña desde hace unos días atrás, se acoplaron al grupo principal, que desde Lima e hizo su arribo a España el último domingo por la tarde.

Además, este lunes llegaron al hotel de concentración Pedro Gallese, Gianluca Lapadula, Sergio Peña y Christian Cueva. El último en sumarse será André Carrillo, con quien se completará la delegación y al que se espera ver jugar algunos minutos en el amistoso contra Nueva Zelanda en el RCDE Stadium de Barcelona desde las 5:30 p.m. (hora de España).





