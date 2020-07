Una de las cosas que más resaltan en el equipo que formó Ricardo Gareca en la Selección Peruana durante los últimos años es la conexión y el buen ambiente que se respira entre los jugadores.

Tanto se conocen los futbolistas que suele convocar Gareca que Miguel Trauco asegura que muchas veces ni siquiera es necesario hablar para comunicarse ya que con gestos o una sola mirada se dicen mucho en el momento del juego. Sin embargo, durante una entrevista con ‘El Tridente Depor’, el lateral de la ‘Bicolor’ se animó a bromear con Luis Abram que suele ser uno de los más callados del grupo.

“Dentro de la cancha ya nos conocemos y no hace falta hablar. A veces basta con la mirada, los gestos Edison Flores ya se sabe lo que tenemos qué hacer. Yo sí soy el que le habla bastante porque él está de espaldas y le digo que cierre. Lo mismo me pasa con Luis Abram. No habla nada. Cuando estamos en el calentamiento, le digo ‘oe Abram, puta, al menos p*téame, pero dime algo’”, dijo el futbolista.

Las alternativas que maneja la FPF para los amistosos que tendría la Selección Peruana en setiembre

Conmebol anunció la reprogramación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 para octubre de este año y desde la primera fecha doble. La Selección Peruana debutará en este largo camino contra Paraguay, en Asunción, pero previo a esta cita futbolística, ¿habrá espacio para algún partido de práctica?

Según detalló el gerente de selecciones de a Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, se está evaluando los posibles rivales que podría tener la ‘bicolor’, inclusive, en el torneo peruano.

“Existen varias alternativas, como la de jugar con equipos locales, como Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal. Por ahí hacer un seleccionado regional o de jugadores extranjeros. Hay muchas posibilidades que se pueden barajar en medida que lo solicite el comando técnico”, indicó García Pye a UCI Deportes.

