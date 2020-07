El reinicio de la Liga 1 está programado para el 7 de agosto y tanto la Federación Peruana de Fútbol, como los clubes ya están trabajando para que el retorno del ‘deporte rey’ en nuestro país sea sea seguro, tanto para los futbolistas como para todo el equipo que trabaja detrás de cada uno de los planteles.

Los estadios que se usarán en este nuevo formato en el que todos los choques se llevarán a cabo en Lima aún no han sido confirmado por la FPF, sin embargo, se sabe que ya hubo conversaciones y existen algunos que entrarán a la lista oficial de todas maneras. El problema es para el recinto de Universitario de Deportes, que por temas administrativos del club, quedaría fuera de los colosos elegidos.

En conversación con Depor, el gerente deportivo crema, Francisco Gonzales aseguró que el Monumental no sería utilizado como sede en el reinicio de la Liga 1, al menos no en los primeros partidos del campeonato.

“Lo más probable es que al inicio no se use el Monumental. Recordemos que la exadministración hasta el momento no hace la entrega de las sedes. En ese sentido, la Federación Peruana de Fútbol, seguramente verá que no puede formalizar nada de momento”, sostuvo el dirigente del equipo de Ate.

Cabe precisar que en las últimas horas, la actual administración emitió un documento en el que exige a Solución y Desarrollo que entregue las sedes del club, ya que la última resolución de Indecopi confirma la remoción del cargo de Solución y Desarrollo, dejando a la actual administración con potestad sobre Campo Mar y el estadio Monumental.

“Como se puede apreciar, con lo resuelto por INDECOPI no existe pretexto alguno que justifique seguir sosteniendo la imposibilidad de entregar las sedes y el acervo documentario del Club. En tal sentido, exigimos a los representantes de Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C. la entrega inmediata de los bienes y acervo documentario del Club, para que no sigan generándole mayores perjuicios a la institución”, señala el comunicado del cuadro crema.

