‘Tito’ Chumpitaz, el descubridor de Piero Quispe, ‘Orejas’ Flores, Nelson Cabanillas, Kevin Quevedo, entre otros jugadores nacidos en la Academia Héctor Chumpitaz, destacó la formación europea del defensor Oliver Sonne. “De hecho es un jugador con buena potencia física. No tendrá la quimba ni la picardía del jugador peruano, pero deben haberle visto su base física para ser convocable”, dijo el técnico de menores.

Eso sí, reconoce que la adaptación no será fácil. “Allá es otro fútbol, otra disciplina. Seguro tendrá un margen de tiempo para ver que aplique su juego. No es fácil insertar a un futbolista. Vamos a ver si sale igual que Gianluca Lapadula. El talento hay que buscarlo. La mayoría de gente espera que el talento toque tu puerta. A temprana edad te hace ganar. A lo mejor todavía no ha desarrollado, el talento hay que trabajarlo. Se le instruye, se le moldea para el alto rendimiento. Acá la mayoría son chicos. Me pasa en varios casos. Hay algunos equipos no esperan. Acá lo que nos está desesperando es que no esperamos su proceso natural. Nuestra maduración es más lenta, pero debe ser segura como Piero Quispe”, agregó.

TIENE BUENA FORMACIÓN

Por su parte, el entrenador Víctor Rivera, quien también dirigió a selecciones juveniles donde nacieron jugadores como Renato Tapia, Luis Abram, Miguel Araujo, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, entre otros, dijo que el aporte del defensor danés Oliver Sonne será un gran aporte futbolístico al universo de jugadores de Juan Máximo Reynoso en la selección peruana de fútbol.

“Es un lateral que tiene buena formación, potencia y salida. Probablemente sea una alternativa más, lo importante es que el comando técnico ya conversó con él. Tiene como ejemplo a Lapadula, así que será un aporte importante”, indicó el ‘Chino’.

Además, la polifuncionalidad del jugador del Silkeborg IF será beneficioso para el ‘equipo de todos’. “Podría ser utilizado como volante extremo por derecha. Quizá Reynoso le encuentre una ubicación para que crezca. Es un alternativa más. Me parece bien aporte. Además, reúne el interés y requisitos para ser convocado”, concluyó.

