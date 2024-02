Se conoce que la propuesta del club para el futbolista, presenta contrato de dos años y una oferta económica irresistible. A sus 40 años, pleno física y futbolísticamente, y tras ganar la liga ecuatoriana y la Copa Sudamericana con LDU de Quito, el ‘Depredador’ pensaría seguir su exitosa carrera en otra liga de Sudamérica. En este marco, Depor conoció que hasta tres clubes históricos del continente tuvieron al experimentado ‘9′ en sus planes. Total atención.

En la liga de Chile, el club que verdaderamente estaba interesado en Paolo Guerrero y que inclusive hizo efectiva una oferta formal no era Colo Colo. “No, Paolo Guerrero no ha estado en ninguna carpeta que yo sepa”, indicó tajante Alfredo Stöhwin, presidente del ‘Cacique’. Y, efectivamente, no era el club chileno que lo pretendía. La institución deportiva del vecino país que estaba ganoso de tenerlo era la Universidad de Chile . La ‘U’ estuvo muy interesada de ficharlo, es más, de manera formal le hizo llegar una oferta; sin embargo, esta no colmó a sus expectativas. Muy aparte, deportivamente, era una alternativa que no lo llenaba completamente. ¿Por qué? El ‘Chuncho’ no jugará copa internacional este año. Sin Copa Libertadores ni Copa Sudamericana para los ‘Azules’, de una, ‘PG9′ viró el timón.

Bolívar de La Paz fue otro club sudamericano que se acercó al futbolista para manifestarle el deseo de tenerlo en sus filas . El interés llegó y se le sondeó con la idea de poder conocer sus valores. Pero la chance no avanzó porque en los planes del futbolista no estaba contemplado seguir su carrera en la liga de Bolivia. El ex Racing, Bayern Munich, Corinthians, Hamburgo, Flamengo, Inter y Avaí, desestimó la oportunidad y optó por continuar esperando esa propuesta que colmara sus expectativas desde todo punto de vista. Es así que apareció la chance de Peñarol, sí, el histórico cuadro uruguayo, que ahora dirige Diego Aguirre, ex técnico de Alianza Lima , tuvo en sus planes a Guerrero en este mercado de pases. Pero el estandarte de la selección peruana era parte de una terna de atacantes en carpeta y ello no lo convenció.

César Vallejo tiene plan B

En un principio, Richard Acuña indicó que si no se cristaliza la oportunidad de contratar a Paolo Guerrero, existen otras posibilidades. “Estamos hablando con Marcelo Martins y Teo Gutiérrez, pero Paolo es la prioridad. Esperamos cerrar con el delantero hasta el día miércoles (ayer) y presentarlo el día viernes en el partido que tenemos ante Melgar”, había dicho en Liga 1 MAX. Es más, en las últimas horas Guerrero se reunió con César Vallejo y ha solicitado un poco más de tiempo para poder firmar contrato. Toda la propuesta ‘Poeta’ le agrada, sin embargo, aún está esperando la posibilidad de ser fichado por un club del extranjero.

Por otro lado, en las últimos horas trascendió que el club trujillano dejó de lado las conversaciones con Paolo Guerrero debido a la demora del asunto y al interés del jugador en continuar en el extranjero. Ahora, el cuadro ‘poeta’ puso la mira en el delantero español Jesé Rodríguez. Este jugador fue campeón de la Champions League con Real Madrid y también tuvo un paso por el PSG, donde destacó. Actualmente tiene 30 años y su último equipo fue Curitiba de Brasil.





